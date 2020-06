El FUSSI todavía no definió su postura respecto del último borrador de la reforma

Tras el encuentro del último jueves con el gobernador Raúl Jalil, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) debe dar una respuesta al último de los borradores entregados por el Gobierno respecto de la reforma laboral. Si bien se había acordado para hoy la reunión con el mandatario para que la intersindical de estatales brinde su parecer y haga algunas propuestas nuevas, en caso de que sean necesarias -antes del envío de la iniciativa a la Legislatura- la falta de un acuerdo definitivo entre los representantes gremiales respecto de algunos artículos podría postergar el encuentro.

Por lo pronto, la intersindical tiene previsto runirse hoy y, si se logra un consenso, se podría sellar un acuerdo hoy o mañana con el Gobierno. Pero, por ahora, hay puntos que diferencian a los representantes sindicales ya que algunos de ellos consideran que se deben realizar aún algunas modificaciones al proyecto del Gobierno.

En este sentido, uno de las controversias está relacionada con el régimen de concursos para el ingreso de trabajadores al Estado provincial, que establece la iniciativa del Ejecutivo. En este punto, desde ATE pretenden diferenciar aquellos cargos en los que se puede requerir un preparación profesional de aquellos puestos que no hace falta una habilitación profesional. De esta manera, se preguntan, por ejemplo, “¿Cómo se haría un concurso para cubrir un cargo de portero o un abañil que no tiene estudio, pero puede tener mucha experiencia?

Además, consideran que, de esta manera, habría una disminución de posibilidades de ingresar al Estado para los sectores más vulnerables de la población, que no tienen herramientas económicas para poder solventar su estudios.

En tanto que otro de los puntos que se cuestionan también desde ATE es el artículo en el cual se establece que los pases a planta permanente se obtienen con dos años de antigüedad. En este caso, consideran que habría un retroceso respecto de la situación actual, “ya que el Estatuto del Empleado Público establece que a los seis meses de estar en relación de dependencia ya se puede considerar en planta permanente, pasarlo a dos años es un paso para atrás en los derechos de esos trabajadores”.

De esta manera, junto a otros gremios, ATE plantearía hoy que ese plazo de dos años se disminuya a seis meses.

De lograr un consenso interno respecto de la necesidad de realizar estas y alguna otra modificación al último borrador del proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno, el frente de gremios estatales volvería a proponer cambios a la inciativa oficial, que desde que se dio a conocer ya fue modificada al menos en cuatro oportunidades. Habrá que esperar para saber si el Ejecutivo está dispuesto a realizar una nueva modificación, antes de girar el proyecto a la Legislatura.