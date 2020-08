El Gobernador hizo público su deseo de que Boca venga a jugar a Catamarca

Raúl Jalil, además de ser político, lleva dentro a un apasionado del fútbol en general y de Boca Juniors en particular. En el curso de una entrevista con Radio Valle Viejo, el Gobernador de la provincia manifestó su deseo de que el Xeneize venga a jugar a Catamarca, y afirmó que mantuvo una charla con un allegado de Jorge Amor Ameal, actual presidente del club de La Ribera, a quien invitó a la provincia.

"Yo soy hincha de Boca. Los invité que vengan a Catamarca. Tengo un amigo que es amigo de Ameal, y que me dijo que habló con él. Nosotros dialogamos con él", comentó esta mañana.

Sin embargo, Jalil se mostró cauto tras la invitación y explicó que el proceso para una eventual llegada de Boca a la provincia "no es tan fácil". "Ellos tienen un proceso y no es tan fácil. Además no hay aviones. También nosotros tenemos un proceso para que la gente pueda ingresar. Se tienen que hacer un PCR, y estar algunos días aislados. Es un proceso bastante complejo. Pero bueno, a mí me encantaría que venga Boca" razonó.