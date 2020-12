El Gobierno admitió que la vacuna rusa aún no está aprobada para mayores de 60

La secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, admitió este viernes desde Rusia que se "están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso" de la vacuna Sputnik V "en los mayores de 60 años”. Lo hizo luego de que el presidente de ese país, Vladimir Putin, informara que aún no se coloca la dosis correspondiente porque, por el momento, sólo está indicada para personas de entre 18 y 60 años sin enfermedades de riesgo.



"Hasta ahora los datos analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Nos informaron que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60. Lo han elevado al Ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años", explicó Vizzotti, quien viajó al país europeo para ultimar detalles sobre la llegada de la vacuna a Argentina.



En declaraciones a C5N, la funcionaria que encabeza la comitiva argentina que se encuentra en Rusia, explicó que "se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y por supuesto la seguridad de la vacunación”.



Esta mañana, en una conferencia de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años, dijo que él aún no se aplicó la vacuna.



En ese marco, el Mandatario ruso aseguró que se vacunará contra el coronavirus "en cuanto sea posible" en función de su rango de edad y recalcó que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus es "segura y eficaz".



"Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible", dijo el mandatario durante su rueda de prensa anual.

Fuente: Télam