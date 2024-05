El Gobierno afirmó que recibieron más de 3000 denuncias por extorsiones de sindicalistas

Rige el paro general impulsado por la CGT que se extiende durante las 24 horas de este jueves 9 de mayo y que afecta a 6 millones y medio de personas. Aunque no funcionan trenes ni subtes, hay comercios abiertos y circulan algunas líneas de colectivos. El Gobierno les descontará el día a los empleados estatales que no se presenten a trabajar.

Cuando parecía que el Gobierno de Javier Milei lograba bajar los niveles de confrontación con la oposición mediante la aprobación de la nueva Ley Bases en Diputados, los sindicatos y movimientos sociales decidieron encabezar este jueves un paro general en todo el país y por 24 horas. La convocatoria la motoriza la Confederación General del Trabajo.

Se trata de la segunda medida de fuerza de este tipo que convoca la CGT en el gobierno de Milei. La primera fue a 45 días de la asunción presidencial y la de hoy llega a poco de cumplirse los primeros cinco meses de Gobierno. Desde el inicio del mandato del libertario no hubo diálogo entre las partes, pese a que hubo algún intento en los primeros días. Ahora, en pleno debate de la Ley Bases y con una reforma laboral a punto de ser aprobada, los gremios vuelven a la calle.

El paro es también una forma de ejercer presión a los legisladores que por estas horas debaten en comisiones el proyecto del Gobierno en el Senado. De no mediar imprevistos, se lograría elaborar un dictamen de la Ley Bases en los próximos días y llegaría al recinto la semana que viene.

La intención es condicionar a los senadores en general, pero a los peronistas en particular. Hoy, en la CGT dan por sentado que los 33 legisladores de Unión por la Patria rechazarán la ley, pero hay gobernadores que intentan cambiar esos votos, en especial Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

El Gobierno afirmó que recibieron más de 3000 llamados para denunciar extorsiones de sindicalistas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que recibieron más de 3000 llamados de denuncias extorsiones de sindicalistas, a la línea 134, por el paro de la CGT. El funcionario advirtió, en conferencia de prensa en Casa Rosada, sobre los ataques que sufrieron quienes salieron a trabajar durante la medida de fuerza: “Hubo esquinas donde colectiveros fueron agredidos a piedrazos y donde pincharon cubiertas con clavos, y hubo fuerzas de choque del sindicato de Camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, San Lorenzo y San Martín”.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, salió al cruce del paro general de la CGT, en su cuenta de X: “Los profetas de la decadencia solo ponen palos en la rueda. No se sale adelante parando, bloqueando, extorsionando”.

Macri publicó: “El esfuerzo de los que laburan no para. Millones de argentinos laburantes hoy pierden su día de trabajo, el presentismo, las horas extras, las changas. El kioskero que abre y no va a vender, el abuelo que tiene que ir al médico pero no puede salir de su casa, la obra que se frena porque algún albañil no tiene cómo llegar, el comercio que levanta sus persianas y abre igual, a pesar de que sabe que es un día en que le va a ir mal”.

El jefe de gobierno porteño advirtió: “Del otro lado, algunos pocos que festejan, mientras defienden sus privilegios a costa de que el país sea cada vez más pobre. La prepotencia del sindicalismo, después de 4 años de silencio que aturde, ya no representa a los que están haciendo un gran esfuerzo y la pelean a pesar de la difícil situación que vivimos”.

Macri cuestionó: “Los profetas de la decadencia solo ponen palos en la rueda. No se sale adelante parando, bloqueando, extorsionando. Hay un cambio de época en la Argentina: es la resistencia de todos lo que hoy no paramos porque para nosotros la esperanza de un país mejor está primero. Y eso se logra laburando y con esfuerzo”.

Los senadores kirchneristas no fueron a trabajar: se ausentaron a la sesión en apoyo al paro de la CGT

Los senadores de Unión por la Patria se sumaron al paro de la CGT y pegaron el faltazo a la reunión de comisión de la Cámara Alta en la que se debate el paquete de reformas fiscales impulsado por el Gobierno.

El jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, salió a criticar la postura de los legisladores K, en su cuenta de X: “En lo personal me hubiera gustado que el bloque kirchnerista hubiera estado presente para preguntar. Teníamos ganas de escucharlos. Descubrieron la indignación hace cinco meses, y ahora solo quieren entorpecer y bloquear”.