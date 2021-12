El Gobierno analiza acortar los plazos de aislamiento de casos positivos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reafirmó este martes la recomendación para que se considere caso positivo a la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio, y dijo que está en evaluación también el tiempo de aislamiento que se aconsejará como necesario ante la suba “exponencial” de casos.



“Ante la cantidad de casos leves, el testeo no es la herramienta única para confirmar (un caso de Covid), se lo puede confirmar por clínica siempre y cuando sea contacto estrecho y de un caso confirmado y tenga alguna sintomatología”, afirmó Vizzotti, quien indicó que esta decisión se adoptará desde las áreas de epidemiología de cada provincia.



En declaraciones por Radio 10, la ministra dijo que este martes se celebrará una nueva reunión con epidemiólogos y expertos del Consejo de Salud para determinar nuevas recomendaciones sobre testeos, tiempo de aislamiento y contactos estrechos “para adecuarse a los nuevos variantes” del Covid, como el caso de Ómicron.



De cualquier forma, Vizzotti resaltó que, por el avance de la vacunación, “la situación es diferente no solo en la Argentina sino en el mundo: con un número muy exponencial de casos que tensa y mucho todo el sistema de atención primaria y los testeos, pero que no se está traduciendo en internaciones y muertes”.



“En comparación con otras olas, el número que tenemos ahora es de menos de 1000 personas en terapia intensiva y la cantidad de fallecidos se mantiene muy estable y baja, con lo cual el mensaje más importante que tenemos que dar es muy rápido con la campaña de vacunación y fortalecer los cuidados y estar muy atento con las recomendaciones porque va a ser muy dinámico”, remarcó.