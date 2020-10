El Gobierno anunció nuevas medidas para bajar la presión sobre el dólar libre

En un cambio de estrategia tras el reforzamiento del cepo cambiario anunciado a mediados de septiembre, el Ministerio de Economía anunció este lunes que reduce el “parking” (la permanencia mínima entre compra y venta de un título) a 3 días, vuelve a permitir la operación con no residentes y licitará US$ 750 millones para darle salida a los fondos que quedaron “entrampados” en títulos en pesos y que presionaban en el mercado de los dólares financieros como el contado con liquidación.

Así se anunció a través de un comunicado en el que se detallan las medidas con la que buscan “reordenar distintos aspectos normativos que afectan la operatoria en el mercado de capitales”.

En días en los que la brecha se ensanchó hasta el 120%, el Gobierno pegó un giro en la estrategia y flexibiliza las condiciones en el mercado con la intención de detener el aumento de la diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros (CCL y el dólar MEP o Bolsa).

“En las últimas semanas se ha observado un deterioro de las expectativas que no se condice con el proceso de normalización que se ha venido llevando adelante”, explica el comunicado del Ministerio a cargo de Martín Guzmán.

En ese sentido, se detalló que como parte del “reordenamiento del esquema regulatorio”, la Comisión Nacional de Valores dispondrá “una reducción a 3 días en todos los períodos de permanencia vigentes de valores negociables”, además de “favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales”.

A su vez, anticipó que el Banco Central derogará el punto 5 de la Comunicación A7106, para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados argentinos.

Ese punto explicitaba que “los no residentes no podrán concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera”. De esta manera, ahora los no residentes podrán operar en el mercado de contado con liquidación. Con esta medida se busca dar mayor volumen a esta operatoria.

El otro aspecto que incluyó el paquete de medidas anunciado es que se realizará una subasta por US$ 750 millones orientada a fondos que habían ingresado al país años atrás, tenían bonos en pesos, pero que ahora querían dejar de operar en el moneda local.

Se refiere en concreto darle salida a PIMCO, un fondo que tenía buena parte de bonos en pesos y para el cual se había anunciado meses atrás licitaciones por hasta US$ 1.500 millones. No obstante, con el deterioro de las condiciones del mercado, con la suba del riesgo país hasta los 1435 puntos básicos, estas licitaciones habían sido dejadas de lado.

Ahora se retoma esta estrategia, aún con condiciones que implicarán, a la situación de hoy, pagar tasas elevadas, comentaban en el mercado.