El Gobierno asegura que ya presentó su propuesta al FMI y está esperando la respuesta

El Gobierno está apurado por cerrar un acuerdo con el FMI antes de marzo, debido al monto de vencimientos que enfrenta durante 2022. Sin embargo, en las últimas semanas, la discusión parece estancada.

Este jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró lo contrario. “Se llevan adelante permanentemente reuniones virtuales. El ministro Martín Guzmán está permanentemente en conversación y se están llevando adelante otras reuniones”, afirmó.

Al respecto, recordó las palabras de Alberto Fernández sobre el ajuste y destacó: “El Gobierno no está dispuesto a llevar adelante un acuerdo que implique un ajuste o que el FMI le marque la política económica a la Argentina”. No obstante, aseguró: “Al mismo tiempo, sentimos que las negociaciones están avanzando y que no hay tiempo, pero la verdad es que la Argentina ya presentó su propuesta y espera, y está en manos del FMI ahora, tratar de dar una respuesta lo más rápido posible”.

Además de las negociaciones que encabeza Guzmán, Cerruti recalcó el rol del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y del canciller Santiago Cafiero, que viajará a los Estados Unidos “para llevar adelante otro tipo de reuniones que tiene que ver con la discusión geopolítica y entre Estados sobre el próximo acuerdo”, además de los encuentros bilaterales.

La función de Cristina Kirchner en la negociación con el FMI

Consultada sobre el rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la discusión con el FMI, Cerruti fue tajante. “Las gestiones frente al FMI y las negociaciones las llevan adelante el Presidente de la Nación y el ministro Martín Guzmán”, dijo.

La portavoz presidencial se animó a una chicana: “Entiendo que estén tan preocupados ahora porque se involucre la Vicepresidenta y yo le recuerdo que hace muy poco tiempo atrás estaban preocupados porque se involucraba demasiado, con lo cual, no podemos responder a todas las demandas”.

En relación con las funciones de Cristina Kirchner, Cerrutti resaltó que estuvo cumpliendo su rol institucional en la presidencia del Senado y dijo que hará lo mismo una vez que se convoquen las sesiones extraordinarias.

“Ese es su rol, su trabajo y eso es lo que lleva adelante, además de ser una líder de la Argentina. También lleva adelante un trabajo de comunicación permanente, de la manera que ella estima que tiene que hacerlo, con los ciudadanos y las ciudadanas”, definió Cerruti.