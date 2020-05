El Gobierno busca el apoyo gremial a la movilidad laboral

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Catamarca, presentó ayer, al Gobierno provincial, a través del ministro Jorge Moreno, un proyecto de convenio colectivo de trabajo, en el marco del plan de modernización y Reforma del Estado.

Tras el encuentro, la titular del gremio, Claudia Espeche, manifestó que “en la reunión con el ministro Moreno, se nos ha transmitido la tranquilidad de que no se va a perjudicar la estabilidad laboral y las remuneraciones de los empleados públicos. Es decir, no va a haber despidos, mermas salariales, ni movilidad, sin acuerdo del empleado”. A su vez, la dirigente gremial aseguró que el “proyecto, presentado en esta oportunidad, es una propuesta complementaria que consideramos superadora”.

Por su parte, el ministro Moreno señaló que “hoy, se habla de la movilidad laboral y no de la estabilidad laboral de los trabajadores, ya que no se va atentar nunca contra los derechos de los empleados. Vamos a trabajar en conjunto los tres Poderes del Estado y los representantes gremiales, para lograr una normativa superadora”.

Al respecto, Espeche indicó que “es momento de una reforma y modernización de estatutos y normativas que vienen de la época del proceso militar, pero buscando siempre mejorar las condiciones de los empleados públicos para un servicio mejorado”.

La secretaria de la UPCN Catamarca agregó que “el objetivo de nuestro gremio es la real y sostenida jerarquización del empleado, como así también avanzar cada vez más en un servicio óptimo de estos. Para ello, necesitamos un marco legal que regule desde el ingreso, la carrera administrativa, condiciones laborales, licencias, capacitación y hasta el egreso de los empleados públicos”, describió.

Por último, Espeche consideró que “el Gobierno ha tenido y tiene la voluntad de mejorar esta situación. Es el momento adecuado para trabajarlo con propuestas, tranquilidad y desde una normativa con el objetivo de siempre, mejorar la calidad de vida y servicio de los trabajadores públicos”.

Ahora, el Gobierno buscará un acercamiento con la intersindical estatal, que encabezan ATE y SOEM, que incluso anunciaron una movilización contra la movilidad.