El Gobierno no cede tras el banderazo del 17A ya prepara una batería de anuncios

"Ahí no hubo un solo voto nuestro del año pasado". La voz de un encumbrado funcionario que rodea a Alberto Fernández sintetiza el diagnóstico que hizo el Gobierno sobre el banderazo del #17A que se sintió fuerte en el Obelisco y en distintos puntos del país. No supone, según ese análisis, un llamado de atención a 9 meses del inicio de la gestión ni la discusión del rumbo trazado, por lo que no habrá cambios en la agenda del Presidente, que intentará mostrarse activo con anuncios en materia de obra pública, seguridad y agroindustrial y el impulso en el Congreso de más reformas parlamentarias.

En la convicción de que detrás de la marcha de este lunes estuvo el sector más duro de Juntos por el Cambio se explica la estrategia del Gobierno de dar vuelta la página sin reparos. Diferencian esta protesta de aquella por Vicentin y sostienen que no tiene "ni punto de comparación" y está lejos de ser un punto de inflexión con aquel 8N, el cacerolazo del 8 de noviembre de 2012, el primero masivo contra el Gobierno de Cristina Kirchner. "Fue casi un acto partidario de campaña, a pedir de (Mauricio) Macri", Que el ex Presidente se haya pronunciado "orgulloso" de quienes se manifestaron "para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", no hizo más que alimentar esta visión. No fue, consideran, una frase de ocasión del ex mandatario: recuerdan el tuit que se posteó desde la cuenta oficial del PRO minutos antes de la protesta, instando a participar.

Por eso, la hoja de ruta del Presidente se mantiene intacta. Luego de decretar que la cuarentena "ya no existe más", intensificará su agenda de gestión vinculada a la pospandemia, sin perder de vista la situación sanitaria. Esta semana hará más anuncios de obra pública, una herramienta que el Gobierno quiere usar como base para lograr cierta reactivación en la economía y que al mismo tiempo le sirve para recuperar la agenda federal y fortalecer el vínculo con los gobernadores.

A la espera de que el ministro de Economía, Martín Guzmán; cierre definitivamente el canje de la deuda tras el acuerdo alcanzado con los principales acreedores, en Casa Rosada anticipan que en los próximos días Alberto F. se pondrá al frente de anuncios de inversiones en materia de Industria, junto a empresas multinacionales.

Además, para incentivar al sector agroexportador, está en gestación un plan que tiene como objetivo aumentar las exportaciones y la producción, a través de incentivos fiscales. La iniciativa contempla un proyecto de ley, sobre el que trabaja el Gobierno junto a un grupo de diputados, encabezados por el titular de la Cámara baja Sergio Massa.

Esa no será la única reforma parlamentaria. Sobre el cierre de esta semana -ó más tardar la próxima- se presentará el proyecto de ley para modificar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, un tema que quedó pendiente desde la Reparación Histórica que se sancionó durante la gestión de Macri. El Gobierno necesita avanzar con la iniciativa para resolver el problema de las deudas que las provincias tienen con el organismo previsional. Y también para financiar el pago de lo que resta por cubrir de la Reparación Histórica.

Será el primer paso que dará el Gobierno con la intención de avanzar con una nueva ley de movilidad jubilatoria que reemplace a la impuesta por el gobierno de Macri y que le permita a Fernández discontinuar los aumentos por decreto a jubilados. La pretensión oficial es cerrar ese capítulo antes de diciembre.

También en la agenda del Presidente está un reclamo que sobrevoló durante la marcha de este lunes: la inseguridad. Aunque no surgió a partir de la marcha. En silencio, en medio de la interna todavía latente entre Sabina Frederic y Sergio Berni, Fernández viene trabajando junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y a un grupo de intendentes del Area Metropolitana en la creación de un fondo de emergencia para reforzar el combate del delito en el Conurbano. La iniciativa prevé una partida extraordinaria de Nación hacia la Provincia y los municipios para mejora de infraestructura, y la compra de patrulleros y equipamiento.

Con esta batería de propuestas, el Gobierno buscará contrastar con la exigencia que hizo el grupo de "halcones" de Juntos por el Cambio, cuando pidió que retirara el proyecto de reforma judicial. "Nosotros hacemos, ellos que sigan tuiteando", repiten, con ironía, cerca del Presidente, donde remarcan que la premisa para poder aprobar esa ley "no es -y nunca lo fue- atropellar", Y que sigue inalterable: "Marcela (Losardo) ya dejó en claro, desde antes de esta marcha, que estábamos dispuestos a introducir todos los cambios necesarios que no hagan perder la esencia de la reforma". (Fuente Clarin)