El gobierno de Chubut advirtió que irá a la Justicia por el conflicto con la coparticipación

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, advirtió que se presentarán en la Justicia por lo que consideran que es la “retención ilegal” de parte de Nación en la coparticipación por $13.500 millones por una deuda de la provincia, y aumenta la tensión con el presidente Javier Milei, tras la advertencia que si no alcanzan un acuerdo el miércoles dejarán de enviar gas y petróleo. Menna, además, adelantó que estudian denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo: “Eso lo analiza el equipo legal de la gobernación”.

El segundo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres criticó que les retienen fondos” “de manera ilegal” y consideró: “Se cumplió la amenaza de Caputo tras el fracaso de la Ley Ómnibus”, pese a que dijo que los diputados que les responden votaron a favor del proyecto en general y en particular.

Menna habló de “represalia” a Chubut “para enviarles un mensaje al resto de las provincias”, y mencionó la presentación contra la decisión de Nación de eliminar el Fondo Compensador del Interior para el Transporte. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dictó una medida a favor de la provincia, en este sentido.

El vicegobernador de Chubut criticó: “El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que son estos préstamos que el gobierno de Alberto Fernández le daba a las provincias, se ajusta por inflación. Entonces, en el gobierno de Mariano Arcioni, anterior al nuestro, se financió con esto, todos los meses le daban un préstamo y además le refinanciaban el que vencía, con lo cual irresponsablemente acumularon toda la deuda para el que venía, es decir, para el gobernador Torres, hubo irresponsabilidades”, en declaraciones a Radio Mitre.

En medio de los fuertes cruces del viernes por la noche, desde el Gobierno explicaron a través de un comunicado de la cuenta de X de Oficina del Presidente que “los $13.500 millones de descuento corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” y que “por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación”.

Fuertes críticas del gobierno de Chubut a Nación por la deuda: “No contestaron el pedido de refinanciación”

Menna criticó que el gobierno nacional no respondió a sus pedidos para refinanciar la deuda, lo que que generó un fuerte conflicto a partir de la retención en la coparticipación: “Lo que se pidió fue un diferimiento de plazos para salir de ese agudo financiero en los primeros meses de gobierno. En Chubut venimos de una tragedia educativa, en los últimos cinco años casi no hubo clase, el compromiso del gobernador Torres es iniciar ahora el 4 de marzo, entonces estaban todos los focos puestos en eso. No nos contestaron el pedido de refinanciación, que se lo han dado a otras provincias”.

El vicegobernador de Chubut explicó: “Lo que dijimos es, tenemos una ley provincial autorizando una emisión de deuda, con respaldo, con garantías, para poder cancelar anticipadamente esta deuda con el Estado Nacional y no estar sometidos a este ajuste por inflación todos los meses que no nos va a permitir gobernar. No tuvimos respuesta, el Banco Central no emitió la autorización, pese a que eso no afecta el crédito de la nación porque se respalda con regalías petroleras”.