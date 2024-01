El Gobierno confirmó que descontará el día a los estatales nacionales que adhieran al paro

“Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”. Así inició su conferencia de prensa Manuel Adorni en la Casa Rosada.

El vocero presidencial acababa de hacer un breve y elogioso resumen de la participación del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, cuando cambió de frente y se enfocó en la medida de fuerza que impulsa la CGT con Pablo Moyano a la cabeza. La semana pasada, el mismo funcionario había adelantado que el descuento del día de paro era una medida que estaba “bajo evaluación” y hoy confirmó que se decidió aplicar esa sanción.

“Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, que no nos terminan de quedar claro”, agregó Adorni antes de recordar que ya está abierta la línea 134 para que hagan la denuncia quienes se sientan amenazados y obligados a adherir a la medida de fuerza.

Luego puso la mira en Pablo Moyano, quien ha gando centralidad en lo que tiene que ver con el impulso de de la medida de fuerza. “Escuché al hijo de Hugo Moyano decir que el país está funcionando y que no era necesario el DNU ni la ley (ómnibus)... Hay que ver qué considera él lo que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él describe o ve con aparente claridad”, reflexionó el vocero presidencial.

“No, la Argentina no está funcionando, o al menos no está funcionando para la gente de bien, para la gente de trabajo que se esfuerza y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor”, enfatizó Adorni.

En ese contexto, el vocero presidencial aprovechó para remarcar la necesidad de que el Congreso avance con las reformas que impulsa el gobierno nacional: “Entendemos que la Argentina está en una situación de urgencia y de absoluta necesidad. Tanto el DNU como la ley que está en proceso legislativo son parte de ese cambio para sacar al país de la decadencia en la que vive”.

En cuanto a la medida de fuerza que promueve la CGT, Adorni consideró que “no existe razón” para realizar un paro general: “Al menos las explicaciones que han dado son casi infantiles, esto de 'es para voltear tal o cual cosa' no lo entendemos”. Además, al ser consultado sobre si el gobierno nacional cuestiona la legalidad de la medida del 24 de enero, advirtió: “En cuanto a lo jurídico, llegado el caso habrá novedades”.

En otro momento de la rueda de prensa, Adorni habló del debate legislativo que se realiza por la ley ómnibus y reiteró que el oficialismo mantiene su idea de “sesionar lo antes posible, se verá si esto se puede dar este sábado o en los días subsiguientes”.