El Gobierno descartó que otras provincias emitan cuasimonedas: "Jamás serán rescatadas por Nación"

El Gobierno rechazó la posibilidad de que se produzca un “efecto contagio” en el resto de las provincias tras la decisión del gobierno de La Rioja, encabezado por el peronista Ricardo Quintela, de impulsar el lanzamiento de una cuasimoneda para pagarles a los empleados públicos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó en conferencia de prensa en Casa Rosada que “la mayoría de las provincias entienden algo tan básico como que no se puede gastar más de lo que se tiene, están ajustando cuentas”, y ratificó que las cuasimonedas “jamás serán rescatadas” por Nación.

Adorni aclaró que cada provincia “tiene la libertad de hacer lo que considere correcto” y que en el caso de La Rioja “si consideran que deben pagarles a los empleados públicos con papeles emitidos por la provincia, bienvenido sea”.

El vocero presidencial aclaró que Nación no se mete en este tipo de decisiones, pero que sí da “opiniones técnicas”: “Si uno gasta más de lo que tiene y (en el caso de La Rioja) no hay intención de ajustar las cuentas públicas, la cuasimoneda, si ve la luz, será dentro de la valoración que haga cada ciudadano, está muy bien, no tenemos injerencia”.

El Gobierno descarta que más provincias emitan cuasimonedas, tras la decisión de La Rioja:

Los detalles de la emisión de cuasimonedas aprobadas por la Legislatura de La Rioja: