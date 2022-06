El Gobierno desmintió las acusaciones de Matías Kulfas sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

El Gobierno volvió a desmentir las acusaciones del ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien había ratificado que funcionarios que responden a Cristina Kirchner beneficiaron a Techint en la adjudicación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner.

“El Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido”, expresó Gabriela Cerruti, a través de su cuenta oficial de Twitter.

“El presidente @alferdez está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas”, agregó la portavoz del Gobierno.

Los mensajes de Cerruti en Twitter

“Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones en ON y que quedarán registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara (al Presidente) al señalarle que usted tiene que 'utilizar la lapicera' para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA”, había asegurado Kulfas en la carta de renuncia de 14 páginas que le presentó este lunes a Alberto Fernández.

Anteriormente, un sector del Gobierno había acusado a funcionarios cristinistas de armar el pliego de licitación del gasoducto Kirchner “a la medida de Techint”. En consecuencia, volvieron a agigantarse las diferencias dentro de la coalición gobernante y la respuesta de Cristina Kirchner no tardó en llegar. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, tuiteó la Vicepresidenta.

Y enseguida, Alberto Fernández la apoyó públicamente: “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”.

Este lunes Matías Kulfas le presentó la renuncia a Alberto Fernández (Luciano Gonzáles)

El conflicto había nacido el viernes pasado, cuando en su discurso por los 100 años de YPF la Vicepresidenta mencionó la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera para los argentinos” y la faltan de dólares en el país, por lo que le pidió a la principal empresa productora de caños sin costura -utilizados para la extracción de hidrocarburos- que “traigan a la Argentina la chapa laminada que hacen en Brasil”. La referencia fue para Tenaris, del Grupo Techint.

“Tenemos también que comenzar a exigir porque, quien provee los caños que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado… Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos: no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en Argentina, si han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó lo del 2020″, dijo la Vicepresidenta. Fue en ese momento cuando le exigió al Presidente que “use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”.

A su momento, Alberto Fernández evitó responderle ese punto a su vice y se concentró en reiterar sus críticas a Juntos por el Cambio la toma de la deuda con el FMI. Pero sí mencionó la cena que tuvo semanas atrás con Paolo Rocca, CEO de Techint. Finalmente, el contrapunto generado por las acusaciones de Kulfas derivaron en la renuncia del ahora ex Ministro.