El Gobierno dice que está "todo listo para que la presencialidad en las escuelas sea la regla"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que desde su área está "todo listo para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla", con distanciamiento y protocolos debido a la pandemia de coronavirus, y aseguró que más de 250 mil alumnos ya regresaron a las aulas en todo el país, donde "no se detectó un abandono escolar masivo".



"Tenemos todo listo para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla", sostuvo en diálogo con radio Continental, y aclaró que eso "no implica retomar las clases como eran antes" del inicio de la pandemia de coronavirus.



El ministro refirió la experiencia de países europeos y mencionó el caso de Francia, donde "en las universidades no hay clases presenciales, pero en los liceos realizan un día en las escuela y un día en el hogar para sostener el distanciamiento y no saturar los medios de transporte".

En Argentina, "hoy, la mitad de las provincias tienen clases presenciales de alguna forma, principalmente los últimos grados del primario y secundario", detalló, y explicó que corresponde a cada jurisdicción desplegar la estrategia de vuelta a las clases presenciales "cumpliendo los protocolos que permiten ese regreso".



Trotta estimó luego, en diálogo con Radio Rivadavia, que esta semana "más de un 2% del total de los alumnos del país, que son aproximadamente 2 millones y medio, regresaron a las aulas de forma presencial" y consideró que "el impacto de la pandemia es tremendo en términos generales".



"No detectamos un abandono escolar masivo, pero el impacto educativo es profundo. Por eso tenemos que avanzar en un regreso (a clases presenciales) lo más masivo posible de cara a marzo de 2021, cuando auguramos un horizonte positivo, porque los especialistas planean que la Argentina va a estar en un proceso de vacunación", aseveró el jefe de la cartera educativa.



Luego recordó que desde su ministerio planearon "la reorganización pedagógica" con la comunidad educativa para permitir que los contenidos que no se pudieron dar este año, "puedan ser retomados en el ciclo 2021".

Pese a las dificultades que ocasionó la pandemia, el ministro destacó que en Argentina se encauzó "un esquema de la continuidad pedagógica y la promoción del regreso a la actividad educativa de forma presencial", con la confección de los protocolos -en julio- y una guía epidemiológica "para incentivar el regreso a la presencialidad".



"Hay provincias como Formosa, donde más de 50 mil estudiantes están yendo a las escuelas de forma presencial, pero varía según la realidad de cada provincia", agregó.



En Corrientes, Chaco y Santa Fe "no hay clases presenciales, pero en departamentos del norte santafesino y la zona rural sí están yendo a la escuela, no en Rosario o la ciudad de Santa Fe, donde hay una gran circulación del virus", añadió.



En la provincia de Buenos Aires, Trotta confirmó que hay más de 20 distritos que tienen clases presenciales, con el foco puesto en los alumnos que están terminando el nivel educativo, mientras la región metropolitana, como en otras regiones, se están realizando actividades de revinculación.