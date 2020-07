El Gobierno dijo no vetará las leyes que aumentan el número de miembros de la Corte

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, subrayó que el Poder Ejecutivo no vetará las leyes que aumentan el número de miembros de la Corte Justicia y deroga el Consejo de la Magistratura. “Ya han sido aprobados en el ámbito de la Legislatura, y el Ejecutivo se apresta para promulgar. Para nosotros, es una instancia superada. Lo que ha sucedido en la Legislatura es un acto de pura legalidad y legitimidad”, expresó.

Moreno subrayó que estos son temas de debate desde hace mucho tiempo y defendió lo sucedido en la Legislatura provincial, donde el oficialismo provincial contó con el número para avanzar en la aprobación de estas leyes. “Debemos ajustarnos a lo que ha sucedido, y no se puede cuestionar la legitimidad con la que fueron sancionadas las leyes. Lo que ha sucedido no es ilegal ni ilegítimo. Entonces cuál es la causa para vetarlo”, afirmó.

Además, en términos políticos, Moreno destacó que “el gobernador tiene un plus a la hora de alcanzar los consensos necesarios, tiene tres ex gobernadores, activos, lúcidos, comprometidos, con los puede dialogar en busca de esos consensos, lo cual no es un dato menor”.

“Esta consolidación del sistema democrático viene permitiendo que hoy el gobernador Jalil tenga la posibilidad de conversar no sólo con actores de la oposición, sino con figuras importantes de la vida institucional de la Catamarca; lo puede hacer con todas las instituciones intermedias de la provincia, pero también con personas que han tenido representaciones importantes, lo puede hacer con el ex gobernador Oscar Castillo que es un hombre que ha sido diputado provincial, diputado nacional, gobernador y lleva varios periodos como senador nacional, lo puede hacer con el ingeniero Brizuela del Moral que ha sido rector de la Universidad, que ha sido intendente de la Capital, que ha sido dos veces gobernador, que ha sido senador nacional, que hoy es diputado nacional, lo puede hacer con la querida compañera Lucia Corpacci, presidenta del Partido Justicialista, que también ha sido senadora nacional, dos veces gobernadora y actualmente es diputada nacional. O sea, el gobernador Jalil tiene la posibilidad de tener el cúmulo de experiencia de personas que han transcurrido recientemente por la vida institucional de la provincia, que le pueden transmitir su experiencia, sus visiones, sus conocimientos, sus consejos, sus disidencias. Estamos en un momento óptimo para que madure un proceso de reforma de la Constitución Provincial”, señaló el ministro político del gobierno provincial alentando la posibilidad que finalmente la clase política encuentre los denominadores comunes.

Sobre el Consejo Consultivo que se creará por decreto, para la selección de jueces, Moreno dijo que tiene una clara diferencia con el Consejo de la Magistratura que viola las atribuciones otorgadas por el artículo 149, inc.18 de la Constitución Provincial que otorga al gobernador las facultades para la designación de funcionarios y magistrados judiciales con acuerdo del Senado.

“El Consejo de la Magistratura fue una creación fuera del Ejecutivo y ahí está la inconstitucionalidad”, apuntó, y aclaró que el Raúl Jalil va a crear un Consejo Consultivo que ahora va a estar en el marco de la Constitución, y su creación en sí es una autolimitación del gobernador que quiere participen distintos actores del Derecho, pero no que esté bajo la órbita de otro Poder del Estado que le conculca facultades que le da la Constitución en la designación de los jueces. Se ha dejado de lado la parte política con la representación del Poder Legislativo, como a la Corte y el poder que tenía sobre la designación de los jueces, lo que constituía un avasallamiento de un Poder sobre las facultades de otro Poder del Estado. Ahora, no habrá otro Poder cercenando derechos de otro”, insistió

Moreno remarcó que el Consejo Consultivo lo conformarán integrantes del ámbito académico a través de la Universidad Nacional de Catamarca, del Derecho con la presencia de las autoridades del Colegio de Abogados y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo como Fiscalía de Estado o Asesoría General de Gobierno. “Estos actores sintetizan los intereses por los que hay que trabajar en la designación de los jueces que el Gobernador enviará al Senado”. Aspiramos a que todo esto no tenga dilaciones”, puntualizó.

Asimismo, el ministro de Gobierno adelantó que este mismo consejo hará sus aportes para la Reforma de la Constitución para lo cual dijo esperan tener un diálogo constructivo con la oposición a fin de un debate serio que permita una reforma “moderna, ágil y acorde a estos tiempos”.

En cuanto a las posturas críticas de la oposición sobre la falta de confianza para avanzar en la reforma, Moreno puntualizó que el gobierno está dispuesto al diálogo y al debate, pero “sabemos que siempre habrá disensos, pero estamos en momento óptimo para que madure un proceso de reforma de la Constitución buscando los puntos en común”, insistió.

“No es una tarea fácil, pero hay que recrear la confianza, pensamos que vamos a ponerle toda la voluntad y todo nuestro esfuerzo. Creemos profundamente en el diálogo, y en la participación de todos los actores de la política, y es lo que venimos haciendo, buscando diálogo, consenso, acuerdos, lo que no signifique que esto sea unánime, siempre va a haber alguien que disienta, pero a mí me da la impresión que estamos bien encaminados. A la confianza la vamos a recuperar, no sólo con las palabras, sino con los gestos, con los hechos”, concluyó.

