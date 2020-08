El Gobierno envió al Senado los pliegos de Martel y Gómez para integrar la Corte

Finalmente una semana después de que LA UNIÓN anticipara que el Gobierno avanzaría con las nominaciones del ministro de Seguridad, Hernán Martel y de la abogada, Fabiana Gómez, para ocupar las dos vacantes de la Corte de Justicia, el Ejecutivo remitió ayer los pliegos de ambos a la Cámara de Senadores.

Previo al envío a la Cámara Alta, el Gobierno avanzó con los pedidos de informe de rigor sobre la situación de ambos letrados al Colegio de Abogados y al propio Máximo Tribunal.

Las nominaciones tomaron estado parlamentario en la sesión de ayer de los senadores, y se espera que sean aprobados sin demasiada oposición, ya que el oficialismo cuenta con 14 de las 16 bancas de la Cámara Alta.

En ese sentido, el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno, expresó que “hemos venido hablando con los senadores, buscando perfiles. Somos un equipo de trabajo, no tomamos decisiones unilaterales en ningún sentido. No podemos lograr los consensos totales, pero hablamos con quienes participan y están involucrados en la toma de decisiones”.

Respecto del perfil de los nominados al Máximo Tribunal de Justicia provincial, el ministro señaló que “hay un claro movimiento en el sentido de reformular la Corte de Justicia. Nosotros aspiramos a que hombres jóvenes, de probada capacidad, empiecen a desempeñarse, a ocupar un rol”.

En esa línea, sostuvo que “necesitamos modernizar la Justicia, digitalizarla, que esté presente en el interior y una serie de cosas. Creemos que estamos construyendo un proyecto de Justicia, que nos va a garantizar eso”.

Consultado respecto de la posibilidad de reemplazar al actual procurador de la Corte, Enrique Liljedahl, Moreno señaló que para eso, primero, debería jubilarse y recién el Ejecutivo evaluaría a quién propondría en su reemplazo, pero reconoció que ya existen conversaciones al respecto. “Para nominar alguien la función de procurador necesitamos que se abra un proceso de jubilación del actual procurador, estamos conversando está en edad, está en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación y va a ser una decisión personal de él. Si esta instancia se abriera, habrá que ocupar el cargo y surgirán distintos nombres que serán analizados en su momento”.

Por último, consultado respecto de la posibilidad de un “enroque” entre el fiscal de Estado, Marcos Denett y el actual ministro de la Corte, Miguel Figueroa Vicario, para intercambiar sus cargos, el ministro respondió que “son especulaciones. Puede ser que haya algún tipo de diálogo, pero yo no estoy en condiciones de confirmar nada de eso”.