El Gobierno espera aprobar una parte de las reformas "antes del 31 de enero"

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem (La Libertad Avanza, LLA) insistió este sábado en que el oficialismo "va a conseguir el quórum" para debatir y aprobar el proyecto denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" y pronosticó que, antes del 31 de enero, habrá una "primera parte" aprobada.



"Soy optimista en que vamos a conseguir el quórum y en que antes del 31 de enero tengamos la primera parte de una nueva Argentina en materia de leyes. Tenemos el tiempo en enero de trabajar la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo", afirmó Menem en declaraciones a Radio Mitre.



El Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero para tratar el proyecto de ley que establece reformas en el Estado, entre muchas modificaciones a la economía y la vida de los argentinos.



"Estamos atrapados en una maraña de regulaciones y de gasto público", manifestó el legislador y reconoció que, si bien "si hay cosas polémicas, se pueden trabajar, y conseguir consenso".



Y agregó: "La intención es que se vote lo antes posible", aunque analizó que "estamos ante la cámara de Diputados más fragmentada de la historia".



Por otra parte, Menem se refirió al recurso de amparo presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Milei.

"Es lamentable. Me parece un papelón que el mismo gobernador que dijo que no iba a acatar ningún fallo de la Corte hoy presente un amparo por las dudas", dijo el presidente de la Cámara, y calificó la acción como "ganas de entorpecer a un Gobierno cuando le gente quiere un cambio".



"Esto habla a las claras de lo que pasa en la provincia que está secuestrada por un grupo de poder que la ha empobrecido", afirmó Menem, por lo cual insistió en que "no" le llama "la atención" la presentación judicial.



"También Quintela dijo que iba a renunciar si Milei ganaba, pero sigue en el cargo", afirmó en referencia al gobernador.



Este viernes, la Corte Suprema anunció que tratará después de la feria la demanda del gobernador de La Rioja contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).



“Se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”, dice la resolución de apenas una carilla, y a aclara que las actuaciones pasarán ahora a la Procuración General de la Nación para que dictamine.