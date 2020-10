El Gobierno no formalizó aún quién asumirá en el Ministerio de Educación

En la jornada de ayer, circuló la información en diferentes medios de comunicación de que finalmente el Gobierno había tomado una decisión respecto del reemplazante de Francisco Gordillo, en el Ministerio de Educación y se mencionó que la elegida fue la actual subsecretaria de Asuntos Municipales, Andrea Centurión.

Sin embargo, fue el propio gobernador quien, si bien no descartó a Centurión como nueva titular de la cartera educativa, indicó que la decisión aún no fue tomada. “Andrea es muy trabajadora, pero no lo hemos definido todavía. Lo vamos a definir mañana, con tiempo”, apuntó el mandatario provincial.



Recursos Humanos

Por otra parte, el gobernador Jalil sí confirmó la unificación de todas las áreas de Recursos Humanos del Ejecutivo y que estarán bajo la órbita del Ministerio de Planificación que conduce Susana Peralta. El secretario del área será Ariel Luna, quien desde la gestión de Lucía Corpacci se desempeñaba como subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda.

“Creo que es muy importante que Recursos Humanos esté unificado y tengamos idea de todo el personal del Estado provincial”, apuntó el gobernador Jalil al referirse a esta nueva medida.





Luna pasó a Recursos Humanos.