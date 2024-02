El Gobierno hizo más concesiones y Diputados define este viernes la "ley ómnibus"

La Cámara de Diputados pasó a cuarto intermedio y postergó hasta este viernes a las 10 el tratamiento de la Ley Ómnibus. El proyecto es uno de los ejes de la gestión de Javier Milei, que lo considera prioritario. El oficialismo propuso cambios en el capítulo de privatizaciones para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista. La sesión del jueves estuvo cargada de tensión por los incidentes entre las fuerzas de seguridad y militantes de izquierda que realizaron una marcha en contra de esa iniciativa frente al Congreso.

El Gobierno tendría el apoyo de unos 143 diputados para aprobar en general el dictamen de mayoría con el aporte de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina, indicó la agencia de noticias Télam.

La sesión especial, conducida por Martín Menem, se desarrolló en una clima de tensión por los graves incidentes sucedidos en las adyacencias del Congreso entre las fuerzas de Seguridad y los militantes de izquierda y organizaciones sociales que rechazan el proyecto propiciado por el Gobierno.

En cada uno de los discursos de Unión por la Patria había referencia a los serios incidentes cerca del Parlamento, e incluso respaldaron un pedido de la diputada de izquierda Romina del Pla de hacer un cuarto intermedio "por la represión" que fue rechazado por la LLA, el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el portavoz presidencial, Manuel Adorini, concurrieron este jueves por la tarde a Diputados y a la noche se sumó el ministro del Interior, Guillermo Francos, para seguir de cerca el desarrollo de la sesión. Durante la jornada también hubo reuniones entre diputados oficialistas y opositores para superar las diferencias sobre seguridad, facultades delegadas y privatizaciones, y a la noche LLA envió un borrador de modificaciones con sugerencias de los bloques de la UCR y Hacemos.

Privatizaciones

En ese sentido, La Libertad Avanza propuso a los bloques llamados "dialoguistas" eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechacen todas las ventas de las empresas públicas. En ese sentido, La Libertad Avanza propuso a los bloques llamados "dialoguistas" eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

Presión para las provincias

El Gobierno condiciona la negociación del nuevo pacto fiscal con los gobernadores a la media sanción de la Ley Ómnibus. El oficialismo ya contactó a algunos mandatarios provinciales afines a la gestión y planea reorganizar las previsiones sobre las cuentas nacionales una vez que el proyecto "Bases" vaya al Senado.

En la Casa Rosada aseguran que el acuerdo por el capítulo fiscal se negociaría en las próximas semanas, pero que su tratado quedaría para las sesiones ordinarias. Lo mismo aplicaría para la reforma electoral que fue apartada del paquete.

Más allá de las versiones que circularon sobre que el encuentro sería hoy, desde el oficialismo rechazaron esa posibilidad y reiteraron que tendría lugar solo si el proyecto se aprueba en Diputados.

"Eso no se negocia. Si no hay ley, no hay pacto fiscal. Vamos a sentarnos de nuevo a diagramarlo cuando pase el proyecto. Lo sacamos del paquete porque trababa su aprobación, ahora tendría que aprobarse sin problema", expresó un funcionario. Lo que sí está definido es la postura de no ceder ante la presión de los mandatarios de coparticipar el impuesto PAÍS, ya que en Casa Rosada creen que el cepo podría liberarse en mayo, de forma que el impuesto -que grava las compras en moneda extranjera- perdería sentido.