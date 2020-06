El Gobierno interviene en el conflicto de Valle Viejo

La disputa entre el Concejo Deliberante de Valle Viejo y el Ejecutivo Municipal escaló a tal punto que el Gobierno provincial intervino para tratar de lograr un acercamiento entre las partes. Esto teniendo en cuenta que el presidente del cuerpo deliberativo, Alberto Barrionuevo, pertenece al oficialismo provincial al igual que la intendenta Susana Zenteno, pero la interna del peronismo chacarero hizo que la situación se saliera del curso normal de cualquier diferencia interna.

Luego de la acción de conflicto de poderes presentada por el presidente del Concejo Deliberante ante la Corte de Justicia, fue el propio gobernador Raúl Jalil, quien decidió intermediar en las partes para evitar que la pelea siga creciendo y termine perjudicando al oficialismo provincial. Si bien los funcionarios del Ejecutivo municipal realizaron fuertes declaraciones en contra de los concejales de la oposición y del propio Barrionuevo, lo cierto es que las negociaciones pasaron a un nivel superior. Sin embargo, las posturas son tan encontradas que es difícil avizorar un resultado positivo de la intervención provincial.

En este sentido, se espera que hoy por la mañana se concrete una importante reunión entre las partes con el Gobierno provincial, en la que se apunta a encontrar una solución respecto del pedido del Concejo Deliberante para que el Municipio gire los fondos correspondientes al presupuesto aprobado por los concejales. De no ser así, el propio Barrionuevo advirtió que se tomarán medidas de otra índole, como protestas en las calles. Esta medida sería compartida por ATE debido a que por el conflicto aún hay trabajadores que no percibieron el último sueldo y el Concejo se encuentra sin sesionar porque no cuenta con el dinero suficiente para hacer frente a los gastos mínimos de funcionamiento.