El Gobierno de Jujuy denunció que un detenido tenía 500 mil pesos y 500 dólares en su poder

El Gobierno de Jujuy hizo trascender que una de las 58 personas que fueron detenidas este martes en el marco de los gravísimos incidentes que se desarrollaron en Jujuy por la aprobación de la reforma constitucional tenía en su poder 500 mil pesos y 500 dólares, al momento de ser demorado.

Su captura, y el consecuente y llamativo descubrimiento de parte de las autoridades policiales, se dio en medio de una jornada en la que el gobierno de Gerardo Morales avanzaba con la oficialización de la nueva Constitución jujeña, y en la que los manifestantes intentaban incendiar la Legislatura de Jujuy, en cuyas inmediaciones se registraron pedradas, balas de goma, gases lacrimógenos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo de los manifestantes con la Policía.

La aparición de la abultada suma de dinero, que desde la gobernación jujeña registraron en fotos, coincide con la postura que tomó Gerardo Morales públicamente, al denunciar la presencia en los incidentes de infiltrados kirchneristas e incluso publicar en sus redes sociales supuestos chats que hablaban de pagos.

En el texto que acompañó a las imágenes de capturas de WhatsApp que subió a Twitter, el gobernador le pidió a Alberto Fernández y Cristina Kirchner que "dejen de infiltrar violentos pagados con planes".

¿Saben qué son ustedes, @alferdez y @CFKargentina? Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas. Dejen de infiltrar violentos pagados con planes en nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a defender la paz y el orden. pic.twitter.com/kEF5vnAktb — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 20, 2023

“Hay gente que ha sido detenida con mochilas con más de 500 mil pesos y se ha recibido un informe de más de 6 colectivos que estaban viniendo desde Córdoba de La Cámpora a la provincia de Jujuy. Me pregunto para qué vienen”, dijo, por su parte, la diputada provincial por la UCR, Gabriela Burgos, en el canal IP Noticias. No obstante, más allá de la imagen del dinero en el operativo, no hubo información oficial sobre la identidad del detenido que llevaba la plata encima.

De acuerdo a un parte policial precisado por la gobernación provincial, en la noche de este martes aún quedaban detenidas 22 de las 58 personas demoradas por los incidentes: son 13 mujeres, 8 hombres y un varón menor de edad. De todos, el Gobierno de Jujuy dejó constancia de sus identidades.

El saldo de una jornada violenta en San Salvador de Jujuy fue de 70 heridos, entre los cuales un manifestante se encuentra en estado delicado por un corte en la cabeza. Otro sufrió una lesión de consideración en su ojo. Según los mismos datos oficiales, 42 policías resultaron heridos por la violenta manifestación con pedradas y vandalismo registrada en las inmediaciones de la Legislatura provincial, que sufrió hasta un principio de incendio.

Denuncia de personas pagas

En línea con el mandatario jujeño, desde Juntos por el Cambio apuntaron que el Gobierno “financió” el viaje hacia esa provincia de manifestantes enviados para provocar incidentes.

"Juntos por el Cambio hace una denuncia muy concreta sobre el accionar del gobierno nacional en la provincia de Jujuy", planteó Patricia Bullrich en la conferencia de prensa que compartió con Horacio Rodríguez Larreta y la cúpula del partido para respaldar a Morales. En paralelo, la precandidata presidencial aseguró que existen "organizaciones guiadas por el mismo gobierno nacional" y "financiados por el gobierno nacional con personas que han aparecido con dinero venidas de la ciudad de Buenos Aires hacia Jujuy con la intención de sembrar la violencia, el caos y el descontrol frente a la decisión del gobierno y el pueblo de Jujuy".