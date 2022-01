El Gobierno le avisó a Estados Unidos que podría no pagar el vencimiento del viernes con el FMI

Alberto Fernández, aseguran sus colaboradores, está monotemático. El martes dedicó solo un rato de su agenda para recibir las cartas credenciales de una veintena de embajadores. El resto del día lo consumió en conversaciones y análisis junto a su entorno más cercano y Martín Guzmán de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en horas cruciales.

Tanto que desde Casa Rosada confirmaron que hubo un aviso formal por parte del Gobierno a Washington con la hipótesis de no pago del vencimiento de este viernes por 731 millones de dólares, como un método de presión para destrabar parte del acuerdo.

El Presidente y tres de sus funcionarios de mayor confianza estuvieron el martes en Casa Rosada hasta las 23. El ministro de Economía cruzó de su oficina al despacho presidencial en reiteradas oportunidades.

Con la agenda también enfocada este miércoles con exclusividad en el acuerdo con el Fondo y con negociaciones cruzadas entre funcionarios del Gobierno y la administración de Joseph Biden, el Presidente viajará la semana próxima a encontrarse con Vladimir Putin y Xi Jinping, dos líderes enemistados políticamente con Estados Unidos, en una gira a la que Fernández espera llegar con los mayores puntos de entendimiento posibles con el FMI.

"Es lo que deseamos, estamos tratando de que se achiquen las diferencias", explicaron a Clarín desde el entorno presidencial.

En Casa Rosada nadie se anima a confirmar por la inminencia de una carta de entendimiento con el organismo con sede en Washington que luego deberá ser aprobada por el Congreso local. El hermetismo se debe, en buena medida, al secretismo con el que encabezan las conversaciones desde el Palacio de Hacienda. Son muy pocos los funcionarios al tanto de los detalles de las negociaciones.

Fuentes oficiales resaltaron en ese sentido que en las últimas 48 horas las negociaciones con el Fondo acapararon por completo la actividad oficial de la cúpula del Gobierno, y activaron sucesivas comunicaciones entre la primera línea del Ejecutivo y funcionarios de Estados Unidos a la espera de acercar posiciones, en especial en torno al ajuste fiscal que pide el staff del FMI, uno de los escollos centrales que por ahora traba el entendimiento.

De hecho, circuló una versión que dio cuenta de que Guzmán habría vuelto a visitar a Cristina Kirchner algunos días antes de su viaje a Honduras -en su primera exposición en ese país, la ex Presidenta criticó las políticas de ajuste del FMI-, para ponerla al tanto de las negociaciones.

Tanto en Economía como desde el Senado evitaron dar precisiones. Pero en el Gobierno subrayan que los contactos entre el ministro y la vicepresidenta son bien fluidos en estas últimas semanas. Fernández también habló con ella en estos días en más de una oportunidad, aseguraron sus colaboradores.

Este miércoles, dirigentes cercanos a la ex mandataria pusieron reparos a la conveniencia de arreglar con el Fondo.

En ese contexto, Fernández y catorce funcionarios, entre ministros, gobernadores y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se embarcarán a las 10 de la noche del próximo martes a Moscú.

El jueves 3, el Presidente tiene previsto almorzar a solas con Putin en el Kremlin, una comida inconveniente si se tiene en cuenta que el alerta por un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tiene en vilo a todo el planeta, pero en particular a la administración Biden.

Entre el viernes 4 y el domingo 6, la comitiva estará en China: Fernández y Xi Jinping tendrán el encuentro bilateral 48 horas después de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que Estados Unidos intentó boicotear abiertamente y que el jefe de Estado defendió en la entrevista concedida en estas horas a la televisión china.

A pesar de las negociaciones con el Fondo, del peso específico de Estados Unidos en en el organismo y la posibilidad de un conflicto bélico en Europa oriental, el Gobierno nunca puso en duda la gira, incómoda por el contexto.

Esta semana, por caso, Guzmán encabezó al menos media docena de reuniones virtuales con Julie Kozak, una de las funcionarias del FMI que lleva adelante las negociaciones con la Argentina, y otro tanto con parte del staff técnico del organismo.

A última hora de este miércoles, el Gobierno aún no había definido por si o por no la cancelación del vencimiento de este viernes. Y ratificaron que, al cierre de esta edición, aún no se había emitido la orden de pago: "Las negociaciones son permanentes", remarcaron. (Fuente Clarín)