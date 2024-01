El Gobierno niega pacto con gobernadores para coparticipar el impuesto PAIS

El Gobierno nacional negó hoy que se haya discutido con las provincias la posibilidad de coparticipar el Impuesto País como forma de compensar la pérdida de fondos por la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, participó de una reunión con un grupo de gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo no kircherista. Tras el encuentro, trascendió que los gobernadores pidieron al ministro que el Poder Ejecutivo acepte coparticipar un porcentaje de ese tributo a la compra de divisas, una de las exigencias para dar el aval a la Ley Ómnibus en el Congreso. Sin embargo, más tarde, desde la Casa Rosada aclararon que lo discutirán más adelante.

Hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni fue más allá y aseguró que en el encuentro de ayer que se realizó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) directamente no se habló del tema.

“No solo que no se habló de la reunión sino que no está en discusión. La propia oficina del presidente sacó un comunicado ayer. Esas fueron versiones que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios pero revisten de total falsedad. Jamás se puso en discusión la coparticipación del Impuesto País”, dijo Adorni durante su conferencia habitual realizada en la Casa Rosada.

Adorni dijo además que fue el propio Francos quien hoy le ratificó que el tema no se había hablado con los gobernadores. “Estuve hoy con el ministro Francos donde conversamos del tema. Jamás se planteó coparticipar el Impuesto País, no existió nunca en la discusión. Eso no tiene que generar ninguna duda ni mala interpretación. No estuvo jamás sobre la mesa discutir eso porque, precisamente, se quitó el capítulo fiscal y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión”, señaló.

En ese marco, Adorni reiteró que, tras la quita de la parte fiscal del proyecto, no hay motivos para que le ley no se apruebe. “La discusión era esa, lo sacamos, entendemos que tiene que correr su curso normal de aprobación en cuanto a lo legislativo”, subrayó.

Del encuentro de ayer en el CPI participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, Nacho Torres, gobernador de Chubut, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes). El cónclave fue convocado a las 19. Sobre la hora llegaron también Marcelo Orrego (San Juan) y nada menos que Martín Llaryora (Córdoba), representante del peronismo no kirchnerista que presiona por cambios en la Ley Ómnibus. El peronista fue la pata que le sumó mixtura a la reunión, que sino hubiera sido exclusivo del elenco del ex Juntos por el Cambio (JxC). A ellos se sumaron el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, enviado por Raúl Jalil, y un representante de Osvaldo Jaldo (Tucumán). Se trata de dos gobernadores que articulan con un grupo de mandatarios del peronismo no kirchnerista que se aliaron con colegas del PRO y de espacios provinciales. Tambén estuvieron un grupo de legisladores de los bloques “dialoguistas”.

Gobernadores y diptados que participaron de una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en el CPI

Los puntos centrales que motorizaron la reunión, fueron el debate sobre los fondos que exigen los gobernadores para compensar la pérdida en las recaudaciones provinciales que implicó la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias por parte de Sergio Massa, durante su gestión como ministro de Economía.

Ante los desacuerdos en la discusión en particular del articulado, el Gobierno pateó el tablero el viernes cuando comunicó la decisión de sacar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. Eso implicó retirar puntos molestos para los gobernadores, como retenciones al agro y la industria, el blanqueo. Pero también implicó sustraer la ley que reinstauraba el Impuesto a las Ganancias. Los gobernadores quedaron desconcertados por esa decisión, comunicada por Luis Caputo, ministro de Economía, en conferencia de prensa en el alba del fin de semana.

La cumbre del CFI se trató de una conversación política que buscó destrabar, posiblemente, una parte central de la discusión de la Ley Ómnibus, para que el Presidente Javier Milei avance en el objetivo de alcanzar la meta de “déficit fiscal cero” a nivel primario. Si bien continuarán conversando detalles de la redacción, durante la reunión hubo un principio de acuerdo para que el Gobierno conceda conversar sobre la distribución de una parte de la recaudación del Impuesto PAÍS. En las provincias consideran que esos fondos pueden compensar la pérdida por Ganancias.

Ajuste en el ministerio de Capital Humano

En otro tramo de la entrevista, Adorni anunció un ajuste en el Ministerio de Capital Humano que superará los 25.000 millones de pesos y que, entre otras cosas, contempla la baja de más de 700 contratos y otros 6.000 que estarán “en revisión”.

El vocero dijo que el ministerio inició “un plan de optimización de recursos” en dos tramos. El primero incluye “la baja de 758 contratos y hay otros 6400 contratos que están en revisión”. Asimismo, dijo el vocero, “se va a reducir 40% la flota de autos, donde se van a ahorrar casi 1000 millones de pesos. Vamos a recortar servicios e insumos por cerca de 500 millones y se van a dar de baja todos los celulares de cada una de las secretarías”.

El ahorro total, según el funcionario, alcanzará los 25.150 millones de pesos.