El Gobierno Provincial y el Banco Nación acordaron la continuidad de "Días de Ensueño"

El gobernador Raúl Jalil y la ministra de Economía Alejandra Nazareno firmaron esta mañana con el presidente del Banco Nación Argentina (BNA), Daniel Tillard, y el gerente zonal, Sebastián Riveros, la extensión del programa “Días de Ensueño”, que la Provincia mantiene junto con la entidad bancaria y los representantes del sector comercial catamarqueño, la Federación Económica y la Unión Comercial.

La prórroga se da en las mismas condiciones en que se viene manteniendo el programa. La novedad es que, desde el One Shot del último fin de semana de julio, los beneficiarios podrán realizar compras de alimentos con las tarjetas de débito del Banco Nación. Como se sabe, hasta ahora la promoción sólo permitía el uso de tarjetas de crédito.

Al respecto, el gobernador Raúl Jalil destacó en conferencia de prensa que “Días de Ensueño va a incluir a 100.000 nuevas personas que tienen tarjetas de débito del Banco Nación, que ahora van a incorporarse y con esto vamos a cubrir más de la mitad de la población de la provincia”.

“Con esto, sumamos a los beneficiarios de planes provinciales como Catamarca Incluye o algunos programas municipales, lo cual viene a mejorarles el salario real”, agregó.

A su turno, el presidente del BNA, Daniel Tillard, expresó que “estamos reafirmando la vocación federal del BNA con todas las provincias, pero muy especialmente donde somos Agente Financiero, en Catamarca, donde el banco tiene una cartera vigente de préstamos de más de $40.000 millones, de los cuales algo más de $20.000 millones corresponden a las familias y el resto a las MiPyMEs de la región".

“Hoy, renovamos 'Días de Ensueño' y 'One Shot', promociones con una potencia extraordinaria y que cada mes tienen un crecimiento enorme. También vamos a ser el principal sponsor de la 'Fiesta Nacional del Poncho' para acompañarlos en este evento de tanta importancia regional y nacional. También tenemos una línea para MiPyMEs con condiciones muy convenientes: préstamos que empiezan desde una tasa del 21% en los créditos de inversión y que tienen una bonificación adicional de 2 puntos”, culminó Tillard.

En el mismo sentido, la ministra Alejandra Nazareno remarcó que “estamos incluyendo a personas que antes no podían acceder a este beneficio ya que, si bien tienen tarjetas de débito, no siempre son sujetos pasibles de crédito por lo que antes no podían acceder”. Actualmente, unos 150.000 catamarqueños utilizan el programa por lo que, al incorporar a nuevos 100.000 nuevos beneficiarios, alcanzará un número que holgadamente supera la mitad de la población de la provincia, estimada en 429.500 habitantes, de acuerdo con el reciente Censo.

Para julio y más adelante

Un punto necesario a aclarar es que el uso de tarjetas de débito no estará vigente en la acción especial One Shot que dará comienzo mañana y finalizará el sábado, sino que el sistema habilitará a los usuarios de estas tarjetas para comprar alimentos a partir del último fin de semana de julio.

Asimismo, Nazareno aclaró que aprovechando la visita del presidente del Banco Nación Argentina y su gabinete, el Gobierno, el banco y los referentes de la FEC y la UC abrirán un proceso de diálogo para acordar nuevas condiciones que regirán en el programa Días de Ensueño a partir del primero de agosto.

“Queremos rearmar la promoción para el mes de agosto, nos vamos a tomar el mes de julio para trabajar en eso. Necesitamos mejorar las condiciones (de Días de Ensueño) ya que hoy cambió un poco la necesidad de la gente en cuanto al programa”, explicó Nazareno.

Agilización de créditos

Por otra parte, en cuanto a otras cuestiones vinculadas con la competitividad de la economía local, la ministra manifestó que “el presidente del BNA ha comunicado que en una reunión de directorio decidieron descentralizar las facultades de otorgar créditos que el Banco da a los gerentes zonales en cada provincia, con lo cual se agilizaría la toma de créditos del sector privado. Esto es una cuestión recurrente que viene siendo planteada por el sector empresario de la provincia y que creemos estaría en vías de solucionarse”.