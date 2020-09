El Gobierno provincial dejó en claro que no se moverá del 21 % de incremento salarial

Tal como lo señaló LA UNIÓN en su edición de ayer, el Gobierno provincial inició las reuniones con los diferentes gremios estatales, para definir una recomposición salarial, que se vio postergada por la crisis generada con la pandemia de Covid-19. El martes, recibió a los gremios del sector de la salud y ayer fue el turno de los sindicatos docentes (ver página 6).

Si bien luego del primer encuentro no trascendió específicamente los porcentajes de incremento propuestos por las partes, ayer, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, dejó en claro que la Provincia ofrecerá el 21 % de aumento, tal como se acordó con las fuerzas de seguridad.

“El diálogo fue ampliamente satisfactorio ya que se partió de la base de la comprensión de ambos sectores, tanto de los representantes gremiales como por parte del Gobierno. Se han arrojado diferentes propuestas, no solo en materia salarial, donde no nos vamos a salir de las pautas ya fijadas para el área de seguridad”, explicó el ministro respecto del primer encuentro con ATSA y ATE Salud.

“Estamos dialogando y hemos encontrado una muy buena predisposición de la dirigencia sindical, de comprensión y apelamos a eso con la ciudadanía. Esto no quita de que haya personas que no se conforman, pero los números son estos, en el marco del 21 % que está desdoblado en dos partes”, remarcó Moreno y añadió: “Vamos a tratar de conversar con los gremios y los sectores involucrados de que siempre se trate de beneficiar a los que menos tienen, esos son los parámetros”.

Teniendo en cuenta esta situación, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, aclaró que la negociación no forma parte de una paritaria, sino de una negociación salarial de emergencia y que se buscará una mejora salarial, que luego será ampliada en la paritaria.

En ese marco, el gremialista dijo que el gremio, que integra el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical, solicitará “un monto fijo para todos los trabajadores por igual”. Sin embargo, Arévalo no dio a conocer el monto que pedirán porque “no conocemos los números de la Provincia como para hacer una propuesta de cuánto pediremos el aumento”.