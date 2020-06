El Gobierno quiere una participación mínima o nula del Estado en Cotali

En el marco de un proceso de normalización de Cotali, que encaró el Gobierno provincial y que derivó en la renuncia del administrador de la empresa, Luis Olmedo Vergara, el Ministerio de Industria analiza cuál será el futuro de un símbolo de la provincia. Por lo pronto, se descarta por completo que se conforme una SAPEM, ya que la intención del Gobierno es que haya una participación mínima o nula del Estado en la nueva forma societaria que tome Cotali.

Tal como lo anticipó LA UNIÓN en ediciones anteriores, entre las opciones que maneja el Ministerio de Industria, que quedó a cargo de la empresa láctea, está la conformación de una sociedad mixta que esté integrada en su mayor parte por el sector privado y donde el Estado tenga una participación mínima. Esta alternativa sería la que menos convence al Gobierno, debido a que prefieren que el Estado deje de tener participación en Cotali.

En tanto, que la opción que más convence al Gobierno es que el sector privado se haga cargo por completo de la empresa. En esta alternativa, se maneja la posibilidad de que alguno de los grandes capitales ligados al sector lácteo a nivel nacional compre la empresa o sino que la adquieran capitales locales, con una importante participación de los productores tamberos.

En este sentido, el ministro de Industria, Lisandro Álvarez, señaló que si bien “no es una situación fácil”, la empresa sigue produciendo, mientras que en paralelo, “estamos trabajando junto al sector privado relacionado a la Cotali, no solo los tamberos, sino también otros participantes, viendo la mejor alternativa y pensando en el mediano y largo plazo”.

En diálogo con Radio VV, el ministro comentó que “la intención que tiene el gobernador (Jalil) es apoyar al sector privado, no hacer una SAPEM ni una sociedad del Estado más, sino apoyar al sector privado y, en ese sentido, tenemos dos alternativas que vamos a evaluar en conjunto con el sector privado, para ver cuál es la mejor”. En este punto, dijo que la decisión se tomaría en un plazo no mayor a los dos meses.

Por último, comentó que esta semana, se podría solucionar la falta de obra social de los empleados de Cotali y se trabaja en la mejora de la situación laboral de los trabajadores.



Créditos blandos

El ministro Álvarez también anticipó que el Gobierno se encuentra “puliendo” los últimos detalles de un paquete de medidas destinadas a ayudar al sector comercial e industrial y fomentar el empleo. En ese sentido, dijo que la intención es lanzar un programa de créditos blandos, con tazas bajas y de acceso rápido.

También se creará un programa que establecerá beneficios por cada empleado nuevo que se contrate.