El Gobierno se reunirá con los gobernadores para buscar acordar un nuevo pacto fiscal

En medio del debate en Cámara de Diputados por la ley Ómnibus, el Gobierno anticipó que, una vez aprobado el proyecto de ley, se reunirá con los gobernadores para buscar acordar un nuevo pacto fiscal.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó la decisión que tomó el Ejecutivo y aseguró que analizarán en conjunto "la manera de recomponer los ingresos provinciales", luego de descartar la coparticipación del impuesto PAIS.

Francos reveló que el acuerdo con los gobernadores para realizar una nueva reunión se dio luego de que el Presidente Javier Milei resolviera quitar el capítulo fiscal de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos”.

“Buscaremos con los gobernadores un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable”, señaló el ministro del Interior, quien a la vez recordó la medida de Sergio Massa de eliminar el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y aseguró que ese fue uno de los principales motivos que generó “una merma importante en la recaudación de las provincias”.

Francos dijo que, a raíz de la caída en la recaudación de las provincias, fue que enviaron la restauración del impuesto a las Ganancias e hizo especial hincapié en los diferentes impuestos que había en el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus: “El blanqueo y la moratoria iban a ser coparticipables”.

Por otra parte, el ministro del Interior se refirió a las versiones que se referían a una negociación que hubo entre el Gobierno y los gobernadores para hacer coparticipable el impuesto al PAIS. Versiones que el propio vocero presidencial descartó en conferencia de prensa.

Si bien aclaró que desde el gobierno no le ofrecieron a los gobernadores coparticipar el impuesto que grava las operaciones de compra de moneda extranjera para el pago de compras al exterior, reconoció que fue dialogado con los jefes provinciales.

“Se habló en una reunión un poco desordenada que tuvimos con gobernadores y diputados sobre los aspectos donde ellos todavía tenían cuestionamientos hacia la ley”, reveló Francos en diálogo con Radio Mitre.

El titular de la cartera del Interior explicó que luego de que Javier Milei retirara los temas fiscales “para no demorar el tratamiento de la ley”, llegó el planteo de los gobernadores en donde pidieron coparticipar el tributo.

Según detalló el ministro, el planteo de los jefes provinciales apuntaba a coparticipar un 30% del impuesto que está destinado a obras de organizaciones sociales. “Pedían que se maneje para obras de infraestructura en las provincias”, detalló.

Pese a ello, el funcionario nacional aclaró que no tiene facultades para tomar la decisión de coparticipar el gravamen: “Les dije que se lo iba a comentar al Presidente, pero que no podía tomar una decisión por mí mismo”.

“No podría prometer ese 30%. No digo que no se haya conversado, pero no me podía comprometer por algo que es decisión del Presidente y del Ministro de Economía. Ellos fueron claros y dijeron que no hay coparticipación del impuesto PAIS”, completó.

NOTICIA EN DESARROLLO