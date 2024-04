El Gobierno revocó Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que subsidiaba la harina para elaborar pan

El gobierno de Javier Milei revocó este miércoles el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que fue creado por el ex presidente Alberto Fernández y recaudó en dos años casi $70.000 millones de las retenciones a los derivados de la soja.

Esta herramienta, que rigió hasta diciembre pasado, apuntaba a subsidiar el precio de la harina para elaborar pan y generó el rechazo de parte de la cadena y varias entidades del agro, ya que generaba distorsiones en el mercado, según argumentaban.

La medida se oficializó en el Boletín Oficial bajo la Resolución 142/2024, con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Revócase el Contrato de Fideicomiso suscripto el día 7 de abril de 2022 entre la ex Secretaría de Comercio Interior y Bice Fideicomisos S.A, conforme el modelo que fuera aprobado por el Artículo 2° de la Resolución N° 355 de fecha 7 de abril de 2022 de la ex secretaría de Comercio Interior del ex ministerio de Desarrollo Productivo”, aseguró la resolución.

“Instrúyase a la Secretaría de Comercio del ministerio de Economía para que arbitre los mecanismos necesarios para proceder a la liquidación del Fondo Estabilizador del Fondo Triguero, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso”, agregó.

La semana pasada, en su cuenta de X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la eliminación del fondo fiduciario. “Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que depende del dinero del Estado Nacional”, argumentó.

“La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados, sin sentido, $69.000 millones”, posteó el funcionario, que no detalló el fondo, pero luego se confirmó que se trataba del FETA.

El fideicomiso fue creado en marzo de 2022 para subsidiar a los molinos elaboradores de harina con el fin de contener el aumento del precio del pan. Fue bajo la gestión del ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Desde ese momento fue muy resistido y cuestionado por molineros y productores, y no cumplió con su objetivo de frenar la suba del pan. Asimismo, recibió denuncias judiciales por supuestos desvíos de fondos.

En un primer momento, se financió con un incremento de los derechos de exportación a la harina y el aceite de soja, que se llevaron del 31% al 33%. Luego se dio marcha atrás con esa disposición y se estableció el 1,3% de las retenciones a esos subproductos.

“Que de los informes técnicos allí formulados surge que las condiciones que motivaron la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino no se encuentran dadas en el momento actual”, aclara uno de los “considerandos” de la resolución publicada en el Boletín Oficial.

“Resulta imprescindible revocar el Contrato de Fideicomiso, toda vez que no se encuentran presentes las condiciones que se tuvieron en cuenta para su creación”, agregó.