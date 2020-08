El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que "el Gobierno de los tarifazos y los impuestazos se fue el 10 de diciembre" y desmintió que el Poder ejecutivo tenga en estudio modificaciones en el monotributo como así tampoco una elevación de la escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría.



"El Ministerio de Economía ayer desmintió esa versiones y fue tajante. No se está trabajando sobre eso", dijo Cafiero en declaraciones esta mañana a Radio Diez, y agregó: "El Gobierno de los tarifazos y los impuestazos se fue el 10 de diciembre".



En ese marco, agregó que "obviamente, tenemos una Secretaría de Política Tributaria que siempre viene evaluando qué modificaciones se pueden hacer, pero siempre este Gobierno las hará en forma progresiva".



Ayer el Gobierno nacional ya había negado que estén en estudio modificaciones en el monotributo y una elevación de la escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría.



Fuentes oficiales señalaron a Télam que los cambios que se analizan buscan "ampliar la base imponible de los impuestos progresivos", de manera tal que "paguen más lo que más tienen".



"No se estudia modificar el monotributo", enfatizaron las fuentes al salir al cruce de versiones periodísticas que indicaron que la iniciativa que analiza el Ejecutivo, por el contrario, incluía un supuesto incremento.



Al mismo tiempo, negaron que se esté estudiando alguna modificación en el régimen del monotributo y, por ende, desmintieron que se evalúe un incremento en las alícuotas.



En relación a las versiones sobre posibles modificaciones en el impuesto a las Ganancias, fuentes oficiales indicaron que "no se estudia modificar la escala de cuarta categoría".



"La reforma bajo análisis busca ampliar la base imponible de los impuestos progresivos y apuntará a que paguen más los que más tienen", sostuvieron al desestimar un supuesto incremento en la carga tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.



Remarcaron que "cada peso que se recauda es un peso que vuelve a la sociedad en políticas públicas y productivas como el Programa ATP o el IFE", y que los cambios "en estudio" procuran "lograr un sistema tributario que privilegie la producción, la equidad, la igualdad y que sea sostenible".



Además, subrayaron que "no está en análisis" elevar la carga tributaria sobre "la clase media, los profesionales y las empresas que intentan invertir", según trascendió de algunos medios de comunicación.



También afirmaron que "no se eliminará el incentivo a la reinversión", esto es ganancias aplicadas a la distribución de dividendos.