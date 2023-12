"El que las hace las paga": la reacción de Bullrich al ser confirmada en Seguridad

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrcih, será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Así lo confirmó esta mañana a través de un comunicado la oficina del presidente electo a través de su cuenta en la plataforma X.

“La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina informa que la Dra Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre”, informó el comunicado. “Por su parte, el Dr Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación”, añadió. Minutos después, a través de la misma red social, Patricia Bullrich le agradeció a Javier Milei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, expresó Patricia Bullrich. “El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”, agregó la excandidata presidencial. Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad.



Patricia Bullrich anunció que dejará la presidencia del PRO y llamará a elecciones

Un día antes de ser confirmada como la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich comunicó que no seguirá siendo presidenta del PRO y convocará a elecciones a partir de febrero de 2024.

“Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura”, había anticipado en un comunicado breve que publicó en sus redes sociales.

Luego del triunfo del libertario en el balotaje, el nombre de Bullrich pareció instalarse como número puesto para hacerse cargo de la cartera que ya había ocupado entre 2015 y 2019, en uno de los ministerios más importantes del nuevo gobierno. Quizás el segundo más importante, después de Economía.