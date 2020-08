El imputado argumentó tener síntomas de Covid-19 y no se presentó al debate

Por quinta vez, Jonathan Sánchez Pedraza volvió a evadir sentarse en el banquillo de los acusados, en el recinto del Juzgado Correccional N 2, donde iba a responder por el supuesto delito de “grooming”, hecho ocurrido en 2017, en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo a lo que se conoció por fuentes tribunalicias, casi una hora y media antes a la hora fijada para el inicio del juicio, es decir, a las 7,30 hs, el abogado defensor del imputado, Marcelo Zurita, se apersonó en la mesa de entrada del Juzgado Correccional N° 2, a cargo del Dr. Diego Chaile Costilla, y presentó un escrito en el que detallaba que su asistido no podría concurrir a la audiencia ya que presentaba dolor de garganta y que, muy probablemente, era portador del virus de Covid-19. Ante tal presentación, que no fue acompañada por un certificado médico, según indicaron desde el Juzgado, el juez resolvió suspender el cuarto llamado a juicio y solicitarle al COE Capital que se le realice a Sánchez Pedraza el PCR de manera muy urgente, para establecer, médicamente, si pose el virus de coronavirus o el hecho se trató de una nueva estrategia dilatoria por parte de la defensa.

Asimismo, trascendió que, una vez conocido el resultado, el juez fijará una nueva fecha de audiencia.



Malestar

Tras conocerse por el Juzgado Correccional la suspensión del juicio, los abogados de la querella manifestaron su descontento, resaltando que es la cuarta vez que el debate sufre una suspensión y que llamó mucho la atención que “ante un simple escrito, en el que se argumentaba síntomas médicos, el juez haya resuelto suspender la audiencia”.

Agregando, en diálogo con la prensa, los letrados: “Esperemos que el Juzgado esté a la altura de las circunstancias y que no se permita que la defensa se aproveche de manera inescrupulosa de la pandemia por el Covid-19, que afecta al país y a Catamarca, para realizar maniobras dilatorias del proceso”.

Por otro lado, trascendió que, una vez que el juez cuente con el resultado del test, y en caso de ser negativo, la fecha podría ser fijada para la semana próxima.

Sánchez Pedraza enfrenta el cargo de “grooming” e iba a ser el primer juicio en ventilarse en la provincia.

El mencionado, quien está en libertad desde que, prácticamente, inició la causa, tras el pago de una caución, había contactado mediante el teléfono celular a una niña menor de edad, a quien, luego de mantener varias comunicaciones virtuales, fingiendo ser un chico de su misma edad, la citó para encontrarse en el Parque de los Niños, donde, finalmente, fue detenido por la policía.



Grooming

En noviembre del año 2013, se sancionó la Ley 26.904, donde se incorporó al Código Penal la figura de grooming y se establece la “pena con prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de comunicaciones electrónicas (...), conectare a un menor, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del mismo”.