El Intendente de El Alto defendió el traspaso de los IES a Ciencia y Tecnología

El intendente de El Alto, Ariel Ojeda, defendió la decisión del Gobernador Raúl Jalil con respecto al traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.

En ese sentido, comentó que mantuvo una reunión en Alijilan con el primer mandatario para brindarle su aval político en su decisión de jerarquizar los Institutos de Educación Superior

"Estamos de acuerdo con las decisiones del Gobernador, con respecto al tema de los IES. Defendemos su decisión del traspaso. Creo que eso significa optimizar el recurso y una mayor oferta de carreras. Estoy convencido que el traspaso de los IES no es un retroceso, ni irá en desmedro de los jóvenes y docentes", subrayó.

En este contexto, aseguró que su intención es que los IES del Este provincial tengan carreras relacionadas al desarrollo productivo de la zona y a empresas como por ejemplo Loma Negra.

"Eso es a lo que uno aspira. En el interior se necesitan carreras que tengan que ver con el quehacer diario de las personas. En este caso, tenemos que tener tecnicaturas relacionadas con lo que hace a nuestra producción agrícola, ganadera, al turismo. Pensar en la necesidad de las empresas que tenemos cada uno en nuestros lugares, como ser en el caso nuestro Loma Negra. Capacitar jóvenes para insertarlos laboralmente en esa empresa", puntualizó Ojeda.

En esta línea, el jefe comunal consideró que es necesario que los IES respondan a las necesidades de los jóvenes, para que éstos no tengan la necesidad de emigrar de sus lugares de origen.

"Esto no es algo antojadizo por parte del Gobernador. Él busca mejores alternativas para nuestros jóvenes. En El Alto necesitamos carreras relacionadas con lo que se hace y se produce acá. Esa demanda está y los IES tienen que hacer una evaluación de las zonas y tener carreras relacionadas con eso", resaltó.

"Desde el Municipio estamos necesitando esa localización de la demanda de mano de obra. Realmente es una necesidad que se focalice eso. En el caso de la planta de Loma Negra, cuando nos demanda mano de obra no la tenemos capacitada. Ya nos reunimos con Loma Negra, y nos dijo el perfil que necesita. Ahí queremos trabajar y capacitar nuestros jóvenes para que tengan inserción laboral en la planta", remarcó Ariel Ojeda.

Para finalizar, el intendente aseguró que "molesta que (desde la oposición) se demonice esta decisión" del Gobernador, como la hacen también "con irresponsabilidad en la zona del Este algunos rectores, al tiempo que finalizó: "realmente en las movilizaciones de los jóvenes y estudiantes ninguno les supo responder cómo corresponde. Nosotros vamos a seguir defendiendo la decisión del Gobierno. Es una decisión acertada. Esto tiene que ver con el futuro porque se apunta a una inserción laboral inmediata. Vamos a seguir apoyando al Gobierno".