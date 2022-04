El Intendente de Andalgalá dijo que Murúa se comporta como un CEO minero

En medio del conflicto minero tras el reclamo de los vecinos autoconvocados de Choya (Andalgalá) por las supuestas alteraciones en la cuenca del rio que abastece de agua a la comunidad, el jefe comunal andalgalense Eduardo Córdoba salió a cruzar al ministro de Minería de la provincia, Marcelo Murúa y dijo que se comporta como un CEO minero y no atiende el reclamo de la gente.

El jefe comunal días atrás había solicitado al proyecto minero MARA (Agua Rica) el cese de actividades, tras el reclamo de las familias del districto Choya.

“Nos preocupa fundamentalmente la confusión de roles que estamos viendo. Entendemos que ha llegado al Concejo Deliberante un informe, el cual no tiene la firma de un responsable técnico, ni de un funcionario de la provincia que dé fe de que ese informe es fidedigno. Si bien ha llegado de manera oficial, me parece extraño que no tenga una firma que pueda certificar lo que allí se dice”, afirmo el Intendente en una entrevista a radio Valle Viejo.

En esa línea, Córdoba cuestionó el accionar del titular de Minería y dijo que solo visita Andalgalá para ofrecer capacitaciones y a la hora de abordar temas de relevancias no da ningún tipo de respuestas.

“Intimado a la empresa minera Agua Rica a dar cumplimiento con lo que hemos dispuesto en una carta documento que le hemos enviado el día viernes, ha salido el ministro de Minería a responderme. Creo que él se equivoca. No es un representante, no debería ser un representante de la empresa. Está dejando dudas que pueda ser el 'abogado de la empresa', o puede ser un representante o se está comportando como un CEO minero. En este sentido, creo que él tiene que respetar a toda la comunidad de la provincia, a todo el pueblo, y nosotros los andalgalenses también somos parte de esta provincia”, concluyó el jefe comunal.