El intendente de Bariloche le hizo un reproche a Milei y marcó diferencias con Villarruel

Persisten los ecos de la visita de Javier Milei a San Carlos de Bariloche, y en esta oportunidad alzó la voz el intendente de la ciudad, Walter Cortés, quien cuestionó al Presidente por eludir el contacto con él y otros funcionarios de la administración local.

“El Presidente nos saludó y se terminó. No cruzamos ninguna palabra, nada”, dijo el jefe comunal, y confirmó que no fue invitado al foro de empresarios en el hotel Llao Llao, donde el mandatario estuvo a cargo del discurso de cierre.

En declaraciones a AM750, Cortés criticó la actitud de Milei. “No lo voy a castigar, es su forma de hacer. Si no quiere venir a conversar sobre los problemas de la ciudad, es un tema de él”, subrayó.

“Un pibe quiso sacarse una foto y él no quiso. Es una persona distinta. Él ve la política de otra forma y lo lleva con éxito”, continuó Cortés, y fue más allá: “En otros gobiernos ya se hubiera levantado el pueblo con las cosas que (Milei) está haciendo. A él, sin embargo, lo siguen esperando”. "Nos saludó y se terminó", dijo Cortés sobre su encuentro con Milei. (Foto: Municipalidad de Bariloche)

“Victoria Villarruel vino a nuestro despacho”

Cortés, peronista que desembarcó en diciembre en la Municipalidad de Bariloche luego de 30 años al frente de la sucursal local de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), marcó diferencias con la actitud de la vicepresidenta Victoria Villarruel durante su reciente visita a la ciudad.

“Ella vino a nuestro despacho en el Centro Cívico. Le planteé la necesidad de obras y cómo mejorar y poner lindo Bariloche”, remarcó, comparó además la postura de Milei con la de Santiago Peña, presidente de Paraguay con el que Cortés mantuvo una reunión. “Es mucho más accesible. Es ameno y simpático”, dijo.

“Los empresarios privados que quieren hacer la obra pública cobran plata y no tenemos de dónde sacarla. Son obras grandes”, siguió Cortés. Y agregó: “No sé si será rentable una cloaca, pero hay que hacerla”.

El intendente hizo foco en la crisis económica y su impacto sobre los sectores medios y bajos. “Aumenta todo y la gente no llega. Este es el problema, lo que no se dice. La gente que tiene dinero hace su propio asfalto. Son jueces, empresarios, arquitectos. En Bariloche tenemos un 70% de gente humilde que no puede pagar el asfalto”, planteó.