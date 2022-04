El intendente de Pomán le envió una Carta Documento a Francisco Monti

El diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Monti, hizo público en su cuenta oficial de Facebook la Carta a Documento que le envió el actual intendente de Pomán, Francisco Gordillo (Frente de Todos), solicitando que rectifique sus dichos.

Ante esta intimación Francisco Monti dijo “ratifico mis dichos. No me voy a callar. Voy a seguir defendiendo la libertad de los vecinos de Pomán y todos los catamarqueños”.

El conflicto entre los referentes políticos habría iniciado cuando Gordillo afirmó que “Monti no debe haber agarrado una pala en su vida”.

A lo que de inmediato Monti respondió con una fuerte declaración “Sr. Intendente Gordillo: lo que NUNCA agarré son bolsas de mercadería traída de la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil en vehículos de mi propiedad. Deje usted de perseguir a productores y vecinos de Pomán. Basta de persecuciones en Catamarca”, posteó en su Facebook Francisco el día 23 de marzo.