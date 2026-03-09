El kirchnerismo acelera su integración en la Comisión de Acuerdos tras la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia

La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia ha provocado un efecto dominó que atraviesa los tres poderes del Estado. Su llegada al Poder Ejecutivo no solo marca una nueva etapa en la jefatura política de la cartera judicial, sino que ha reactivado la dinámica legislativa en el Senado de la Nación, específicamente en la Comisión de Acuerdos, un organismo que hasta la fecha operaba con escasa actividad y que ahora se prepara para una aceleración sin precedentes en la evaluación de pliegos judiciales.

El nuevo ritmo de la justicia federal

La gestión de Mahiques tiene como meta inmediata el envío y tratamiento de poco más de 200 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia federal de todo el país. Estos procesos habían permanecido estancados bajo la administración anterior por una decisión deliberada del Ejecutivo, con el objetivo de evitar el avance de designaciones que no contaran con la venia de la Secretaría General de la Presidencia.

Desde el entorno del nuevo ministro aseguran que el análisis de los casos heredados ya está en marcha. Mientras tanto, en el Congreso se ultiman detalles administrativos y organizativos para afrontar la carga de trabajo que representará el aluvión de documentos que, se espera, llegue al parlamento en el corto plazo.

El giro estratégico del bloque kirchnerista

La Comisión de Acuerdos, clave para dictaminar la idoneidad de los candidatos, se encontraba paralizada debido a la negativa del bloque opositor, liderado por José Mayans, de enviar a sus representantes. Este sector del peronismo venía reclamando mayor proporcionalidad en el reparto de lugares dentro de las comisiones parlamentarias, argumentando que se estaba incumpliendo el reglamento interno.

Sin embargo, ante la inminencia de la reactivación de los nombramientos, fuentes del kirchnerismo confirmaron que en las próximas horas se formalizará el ingreso de los tres legisladores propuestos por el bloque ante la presidencia de la Cámara de Senadores. Si bien la nómina oficial aún se procesa, se descuenta que estará integrada por figuras de peso político dentro de la bancada:

Anabel Fernández Sagasti: Senadora que cuenta con experiencia previa al haber presidido esta misma comisión.

Senadora que cuenta con experiencia previa al haber presidido esta misma comisión. Juliana Di Tullio: Senadora bonaerense, cuya participación se vincula con la línea política del bloque.

Senadora bonaerense, cuya participación se vincula con la línea política del bloque. Carlos Linares: Senador por Chubut, completando el trio de designaciones opositoras.

Controversias y cambios en la metodología de evaluación

El próximo miércoles se llevará a cabo una reunión clave entre los presidentes de bloque del Senado, donde el oficialismo buscará imponer un ritmo de trabajo vertiginoso. Un eje fundamental de la discordia será la nueva metodología que el Gobierno pretende instaurar para filtrar a los candidatos.

El Ejecutivo ha adelantado que prescindirá de los informes técnicos provenientes de instituciones privadas, un recurso que históricamente se utilizaba para evaluar los antecedentes de jueces y militares. La referencia explícita es al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que solía realizar el análisis exhaustivo o "peinado" de cada perfil. Esta decisión ha generado críticas desde el peronismo, que acusa al oficialismo de contradicciones ideológicas al rechazar la participación de entidades privadas según su conveniencia política.

El proceso constitucional, que comienza con la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura, continuará con la selección del candidato por parte del Ejecutivo, el envío de sus pliegos al Senado, el período de audiencias públicas y, finalmente, el dictamen de la Comisión. Tras este paso, solo restará que el pliego ingrese al temario de la sesión plenaria, donde se requiere de una mayoría simple para su aprobación definitiva. La inminente incorporación del kirchnerismo a la comisión promete transformar las audiencias en un terreno de confrontación política sobre la dirección que tomará la Justicia en los próximos años.