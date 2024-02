El kirchnerismo cuestionó el plan de privatizaciones y anticipó que solo acompañará un artículo

Tras la aprobación en general de la Ley Ómnibus este viernes en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo reafirmó su posición de cara al tratamiento en particular y aseguró que solo acompañará un artículo sobre la coparticipación del Impuesto País. Además, cuestionó el plan de privatizaciones de Javier Milei. El diputado de Unión por la Patria Germán Martínez condenó el operativo policial para controlar los disturbios fuera del Palacio Legislativo: “Cuando hay bochornos adentro del Congreso en general hay represión afuera. Y lo marca toda la historia parlamentaria de la Argentina”.

“Si la Ley Ómnibus es importante para el oficialismo, los primeros interesados en que todo se haga correctamente debería ser el propio oficialismo”, consideró Martínez. Y acusó al Gobierno de armar “una estrategia parlamentaria fallida que terminó en un bochorno, como era previsible que iba a pasar”.

“Artículos que se iban a sacar, ayer volvieron a aparecer. No hay una estrategia seria y los diputados no saben lo que están votando”, cuestionó el diputado de Unión por la Patria en diálogo con El Destape Radio. Y agregó: “Hay que estar muy atentos a todo lo que puede pasar en el tratamiento en particular. Te pueden poner por la ventana articulos y manosear más todo lo que ya está manoseado”.

Martínez apuntó fuertemente contra el plan de privatizaciones dispuesto en la Ley Ómnibus y volvió a calificarlo como “una estafa parlamentaria”. Además, exigió que el Gobierno presente un proyecto de ley por cada empresa que considere que deba ser privatizada.

“Están haciendo circular un borrador que incluye varios artículos y donde varios articulos tienen distintos anexos con distintas empresas sujetas a privatización. Vos podés estar de acuerdo con un artículo y con otro no. Entonces van a intentar armar mayoría desdoblando el listado de empresas sujetas a privatización. Por eso dije que era una estafa parlamentaria si avanzaban con ese texto. Repiten el mismo artículo tres veces con tres anexos distintos para que cada uno vote lo que quiera, sin ningún rigor técnico”, argumentó Martínez.

Y subrayó: “Hay que estar en contra de todo intento de privatización. Y si el Gobierno considera que una empresa tiene que ser privatizada que mande un proyecto de ley como corresponde. Y que sean los diputados en el plenario, y no una cuestionada comisión Bicameral, que dictamine si tiene que llegar al recinto”.

En ese sentido, Martínez denunció que el plan de privatización está hecho a medida “de fondos de inversión especulativos”. Y agregó: “El que esté pensando que el proceso de privatización va a ir a empresas nacionales se equivoca. Esto es privatización, extranjerización y financierización. Estos fondos especulativos en cuanto sientan que el plan de negocios no le dan para una obra se levantan, se van y dejan tierra arrasada”.

Coparticipación del Impuesto País

La diputada Victoria Tolosa Paz aseguró este sábado en Radio Mitre que sería bueno que el artículo del Impuesto PAIS “lo podamos rescatar” durante la votación porque es “lo único que vale la pena” de la Ley Ómnibus. “Necesitamos que el 30% se coparticipe”, afirmó.

Por otra parte, la exministra de Desarrollo Social indicó que la Ley Ómnibus “no va a solucionar los gravísimos problemas del país”.

Con respecto a las privatizaciones, el kirchnerismo se mostró preocupado con respecto a la “apropiación indebida” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ante un posible regreso de las AFJP.

Impuesto PAIS: qué es y qué cambios aplica en la Ley Ómnibus

El impuesto PAIS es un tributo que se abona cuando se realizan compras de moneda extranjera para ahorro, para pagar servicios en el exterior o para quienes utilicen la tarjeta de crédito o débito para cancelar consumos en divisa extranjera.

Para estos casos, establece un recargo del 30% que forma parte de las cotizaciones del dólar ahorro, el dólar tarjeta o el dólar turista, mientras que para los servicios digitales la alícuota es del 8%. Además, es uno de los impuestos que mayor recaudación genera. En 2023, ingresaron $1,5 billones a través del impuesto PAÍS.

Días antes que se aprobara en general la Ley Ómnibus, los gobernadores reclamaron coparticipar parte del Impuesto País, pero la Casa Rosada frenó el pedido y advirtió que ese tema “no está en discusión”.

El trasfondo de la petición de los mandatarios provinciales se explica, en primer lugar, por la necesidad de encontrar vías que mejoren sus ingresos en un contexto en el que la Nación insiste con alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal y asegura que las cuentas provinciales encabezan la lista de gastos a recortar.

Ley Ómnibus: qué cambia con la aprobación en general en Diputados

Este viernes 2 de febrero se aprobó en general la Ley Ómnibus con 144 votos a favor y 109 en contra que establece una emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de varias empresas públicas.

Sin embargo, este paso aún no conlleva ningún cambio, ya que el debate de los artículos en particular se retomará el martes 6 después de un cuarto intermedio.

La iniciativa fue votada con el respaldo de los diputados de la Libertad Avanza, UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo; Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Libre, Independencia y Unión Mendocina.