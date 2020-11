El mensaje de Elisa Carrió en plena interna con Mauricio Macri por Daniel Rafecas: "No escondo nada al pueblo"

En medio de las fricciones con Pro y la UCR por la postulación de Daniel Rafecas como jefe de los fiscales, la líder de la CC, Elisa Carrió, aseguró hoy que coincide con el expresidente Mauricio Macri en que la "decisión y responsabilidad histórica" respecto de la designación del procurador general de la Nación y la eventual reforma del Ministerio Público Fiscal "corresponde" a los senadores de Juntos por el Cambio.

"Concuerdo con Mauricio Macri: la decisión y responsabilidad histórica corresponde a los senadores de Juntos por el Cambio. Y también en cuanto al proyecto de Martín Lousteau (que plantea cambios en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal)", escribió Carrió en su cuenta de Twitter.

El martes pasado, la referente de la CC convocó a la bancada de Juntos por el Cambio a dar acuerdo en el Senado para que juez federal Daniel Rafecas, el postulante que impulsa el presidente Alberto Fernández, asuma como jefe de los fiscales. Ayer, Macri dejó trascender que deben escuchar la opinión de los senadores de Pro y la UCR antes de tomar una decisión y que Carrió debería haber consultado con las autoridades de la coalición opositora en la Cámara alta antes de vociferar públicamente su postura.

"Hace tres semanas le trasmití la propuesta (de votar a favor de Rafecas) y sus motivos al presidente del bloque del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff", replicó Carrió, molesta por la reacción de Macri, los "halcones" de Pro y los referentes de la UCR en el Senado ante su sorpresiva jugada.

La exdiputada recordó que sus "opiniones como ciudadana" se amparan en el artículo 14 de la Constitución Nacional. "No soy líder, no tengo aspiraciones políticas personales, pero no es mi estilo el secretismo. No escondo nada al pueblo de la Nación, menos aún ante un abismo histórico", enfatizó.

La estrategia de Carrió

En diálogo con LN +, la jefa de la CC explicó por qué decidió apoyar la candidatura de Rafecas. "La jugada de Cristina Kirchner, que no habla con el Presidente, es debilitarlo aún más (a Fernández) y poner una procuradora fanática de Justicia Legítima. Es el mismo juego que hicieron con Daniel Reposo y Alejandra Gils Carbó", afirmó.

A pesar de que el juez Rafecas dijo que no asumiría el cargo si se modificara la mayoría de dos tercios del Senado que exige la ley para designarlo procurador, la vicepresidenta Cristina Kirchner ordenó avanzar con la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Por ese motivo, desde la fuerza de Carrió piden que los senadores de Pro y la UCR "reaccionen" y eviten que el Gobierno retire el pliego de Rafecas.

Desde el grupo de los dialoguistas de Juntos por el Cambio, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, apoyan la estrategia de Carrió. Es más, Carrió recibió el viernes al jefe de gobierno porteño y a María Eugenia Vidal en su casa de Exaltación de la Cruz.

La discusión en Juntos por el Cambio sobre el reemplazante del procurador interino Eduardo Casal podrían continuar el próximo miércoles durante una reunión por Zoom. (Fuente La Nación)