El Ministerio de Salud de la Nación denunció que encontró 4 millones de vacunas vencidas

El Ministerio de Salud de la Nación denunció este miércoles el hallazgo de cuatro millones de vacunas vencidas que fueron adquiridas durante la gestión de Mauricio Macri y no se distribuyeron. Las mismas se encuentran en un frigorífico de la Ciudad.

El ministro de Salud de la Nación Ginés González García se hizo presente en el lugar y aseguró: "Hay millones de dosis de antigripal y 600 mil vacunas triple. Las compraron, no se distribuyó ni se vacunó", señaló el funcionario.

Allí, el ministro se mostró muy duro respecto a la gestión de Mauricio Macri. "En el fondo esto demuestra que fue un Gobierno al que no le importaba la gente. Simplemente porque no se distribuyó, no sé cómo se llama a eso", criticó el funcionario.

En el Gobierno entienden que el vencimiento de estas vacunas representa una pérdida total para el Estado de $1400 millones. "Todo tirado a la basura", cuestionó el ministro.

"Esto me parece una barbaridad y no tiene explicación", agregó González García, que señaló que si bien suelen quedar remanentes de campañas de vacunación, nunca se registran cantidades tan importantes sin utilizar.

Autoridades de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se hicieron presentes en el lugar. Las actuales autoridades de la cartera de Salud dieron con estos antídotos debido a que el dueño del frigorífico reclamó el pago por la ocupación del lugar. El ministro no descartó una eventual presentación formal ante la Justicia contra las autoridades del gobierno de Macri.

Consultado sobre los motivos por los que nunca se entregaron estas vacunas, González García señaló: "Pregúntenle a las anteriores autoridades que se pasean en la televisión dándonos consejos sobre cómo manejar la pandemia".

El funcionario recordó que en diciembre de 2019 se encontró una situación similar en un depósito ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza. "Parece que era un procedimiento", cerró.