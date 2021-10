El ministro de Educación apoyó los viajes de egreso gratis

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, apoyó este sábado el anuncio de Axel Kicillof, quien informó que su provincia brindará viajes de egresados gratis para 220 mil estudiantes.

El funcionario aseguró que no se trata de una medida en busca de sumar votos de cara a las elecciones legislativas de noviembre. "Los verbos son acciones, pensamientos y sentimientos, esto es una definición escolar. Si cambiamos los verbos, cambiamos lo que hacemos. Por eso el verbo no es regalar, es garantizar algo que tienen algunos y que los demás no tienen", explicó en diálogo con CNN Radio.

"No se está regalando, es la posibilidad de tener una experiencia de finalización de escuela, que no es el viaje de egresados que tuve", insistió.

Sin embargo, Perczyk reveló que no conoce los detalles de cómo se llevará a cabo el plan del gobernador bonaerense.

"Hay que ver por qué se financia eso. Otros financiaron otras cosas. Estos dos años fueron tremendos para los chicos. Bueno, esto es cómo terminan su experiencia escolar chicos a los que le fue muy difícil, como a toda la sociedad", dijo y completó: "Hay que ver también lo que cuesta, no tengo claro lo que cuesta, qué inversión representa".

El funcionario aprovechó también para comparar el presupuesto destinado a su ministerio durante la gestión de Alberto Fernández y la de Mauricio Macri.

"El presupuesto aumentó en este gobierno mientras que en el de Macri fue descendiendo. Esperamos llegar este año a ir caminando al 6% del PBI", aseguró.

Al finalizar, volvió a defender la propuesta de Kicillof comparándola con otras medidas que se han llevado a cabo: "Hay otras jurisdicciones que tienen otro color que financian campamentos y tienen otras experiencias, esto no es novedad en la Argentina. Otras provincias también financian viajes. Bueno el gobernador tomo la decisión de comunicarlo", concluyó.