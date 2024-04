El ministro del Interior confirmó que sabía del aumento de los senadores y lo informó al Presidente

Luego de la polémica generada por la decisión de los senadores nacionales de subirse el sueldo de manera exponencial hasta superar los 4 millones de pesos de salario neto, continúan las repercusiones en el universo de la política. El oficialismo rechazó la iniciativa en el recinto y el propio presidente Javier Milei cuestionó el momento en el que se llevó a cabo la votación.

Ahora, quien se sumó a las críticas fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien en diálogo con Radio Mitre señaló: “Todo el mundo sabe que nuestro bloque es de siete senadores y acá hubo una posición mayoritaria para aumentar los sueldos”, justificó el funcionario. “El Presidente, más que instruir a sus legisladores para que se opongan y expresar su rechazo, no puede hacer”, señaló.

En la misma línea, el funcionario reconoció que estaba al tanto de lo que harían los legisladores. “El día anterior me informaron que estaba la intención de aumentar el sueldo a los senadores. Se lo comuniqué al Presidente y dio instrucciones muy claras, pero claro, no tenemos la mayoría”, explicó.

“Lo que sucedió es no entender el compromiso que tiene la política con la sociedad y no hacer nada para mejorar ese vínculo. Entiendo la indignación de la gente. No era el momento para hacer esto”, afirmó Francos. Luego, desligó a Milei de la polémica. “Es una decisión de la mayoría del Senado. El Presidente lo puede cuestionar, pero no puede darlo vuelta porque el poder legislativo es independiente”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, Francos reconoció que puede haber una necesidad real de los legisladores, pero consideró que hay sectores de la sociedad que tienen mayores problemas. “Entiendo las dificultades que puedan tener los senadores, en especial los que viajan del interior. Pero son problemas que enfrentan todos los argentinos”, señaló.

“Entonces, un incremento de este tipo genera una reacción muy negativa en la sociedad. Y no se hacen cargo de ese cuestionamiento”, desafió Francos. Y añadió: “No pueden pedir esfuerzos al conjunto de la sociedad mientras aquellos que tienen más poder no lo cumplen. Entiendo la indignación y me parece que tienen razón”.

Por último, el ministro del Interior descartó cualquier relación de este aumento salarial con la próxima votación por la Ley Ómnibus en el Congreso. “A mí nunca ningún legislador me planteó que para la aprobación de la Ley Bases había que otorgar este aumento de sueldos”, sentenció.