El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: Vamos con todo contra la corrupción

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, analizó este domingo los objetivos que perseguirá en el primer año del gobierno de Javier Milei y sostuvo que algunas de sus prioridades serán la conformación de una fiscalía especial dedicada a la lucha contra la corrupción, el establecimiento del juicio por jurados y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años para todos los delitos. Además, adelantó que el puesto vacante en la Corte Suprema empezará a ser analizado en marzo.

“Vamos con todo contra la corrupción”, aseguró Cúneo Libarona en diálogo con Radio Rivadavia. Y aseguró que es una prioridad del Gobierno junto a la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas.

En ese sentido, Cúneo Libarona aseguró que buscará avanzar en la creación de una “Conadep de la Corrupción”. “No la llamaría así, la llamaría fiscalía especial dedicada a combatir la corrupción”, expresó el ministro. Y adelantó: “La lucha contra la corrupción es prioridad, hay algunas cosas que descubrimos que se van a denunciar”.

“A través de la Oficina Anticorrupción haremos todas las denuncias que hagan falta, pero nosotros no podemos perseguir. Eso es trabajo del Ministerio Público”, dijo el ministro de Justicia. “Nosotros somos herramientas de apoyo para los fiscales y jueces para que cumplan sus tareas”, añadió.

En ese sentido, Cúneo Libarona aclaró que “no desaparece la persecución” contra la corrupción sino que se realizará “a través de los organismos correspondientes”. “Que se quede tranquila la ciudadanía, vamos con todo contra el delito. Se va a atacar más que antes a la corrupción”, subrayó.

La vacante en la Corte y el elegido para la Procuración General de la Nación

Cúneo Libarona afirmó que el puesto que quedó vacante en la Corte Suprema tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco empezará a ser analizado a partir de marzo, pero adelantó que le gustaría que fuese otra mujer quien ocupe ese lugar. “Me encantan las jueces mujeres”, expresó.

Además, anticipó que Marcelo Lucini es el elegido para estar al frente de la Procuración General de la Nación. “Todo el mundo lo acepta y sabe todo”, aseguró.

Baja de la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia reiteró que su gestión tiene como objetivo bajar la edad de imputabilidad de 14 años para todos los delitos. “Reeducación, resocialización, obligación de estudio y obligación de trabajo. Yo no creo en la sanción, yo creo que tenemos que darle herramientas para que pueda reinsertarse en la sociedad”, expresó.

“Al margen del delito particular cometido, el chico muestra una conducta desviada. A partir de los 14 años la edad que me gusta para todos los delitos. El chico ya muestra una personalidad que necesita atención y sanción. Dividir por el tipo de delito carece de sentido”, argumentó. Y agregó: “La prioridad es la prevención del delito, segundo el juicio y tercero y más importante, la reinserción a la sociedad. Sino no me sirve, no me sirve meter a un chico a un lugar que es un desastre”.

Juicios por jurado

Con respecto a la implementación del juicio por jurados, aseguró que es necesaria para la transparencia de la Justicia. “Me interesa la voluntad popular, nadie va a sospechar de un jurado”, expresó.

“La toga te distingue”, exclamó Cúneo Libarona al defender la vestimenta que quiere que los jueces empiecen a usar si se aprueba la Ley Ómnibus, pero reconoció que no es una discusión sustancial y le restó importancia a la polémica planteada con respecto a ese tema.