El ministro Maubecín expuso sobre nuestra Catamarca turística y cultural

El ministro de Cultura y Turismo de Catamarca, Luis Maubecín, participó en la tarde de este sábado 28 de noviembre de una presentación de nuestra provincia turística en el marco de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) que se desarrollará hasta el día de mañana domingo, dicha presentación se dio junto al Secretario de Turismo de Entre Ríos, Gastón Irazusta en el espacio donde se trató el tema sobre “Políticas provinciales para la inteligencia de destinos”.

Tras la presentación del anfitrión, y ante una gran concurrencia de espectadores virtuales, el Ministro Luis Maubecín de dirigió a los mismos agradeciendo el espacio para ser parte de esta feria tan importante para el país y Latinoamérica, que nos invita, dijo, “a reflexionar y transmitir ideas sobre los destinos turísticos, y la aplicación inteligente de sus recursos para ofrecer productos y servicios de calidad, y por ende fomentar el desarrollo del turismo”.

Luego, desarrolló una breve presentación de Catamarca para que quienes estaban conectados pudieran visualizar el contexto en que vivimos, a lo que agregó, “Catamarca tiene una diversidad de atractivos turísticos que le dan un potencial singular en materia turística, como es el andinismo en el oeste provincial, junto a las dunas, el Enoturismo y turismo termal. La diversidad de sitios arqueológicos en casi toda la provincia, teniendo como epicentro al complejo Shinkal de Quimivil en el Departamento Belén, las yungas, bosques y el paisaje verde junto a los ríos y los cerros de la zona central y este catamarqueño, los volcanes y formaciones geológicas diversas como el Campo de Piedra Pómez, atractivo único en el mundo. Ni que decir del valor cultural de nuestras artesanías que se destacan en el plano internacional. Y el turismo religioso de la mano de la Virgen del Valle Patrona Nacional del turismo y la pronta beatificación de Fray Mamerto Esquiú. La historia y la pluriculturalidad sale a tu encuentro a cada paso; la cultura de la aguada, los valles calchaquíes, los templos del 1700 en la ruta del adobe, la mítica Ruta 40, y la gastronomía de cada lugar”.

“Dicho esto, nosotros desde la provincia de Catamarca somos un destino que, si bien no contamos actualmente con herramientas que nos caractericen como un destino inteligente, nos estamos preparando para ello. Casualmente, este tipo de participación de la provincia en un congreso de estas características, nos brinda herramientas para poder iniciarnos en este camino. En definitiva, somos un destino que podemos afirmar que está dando sus primeros pasos, en el desafío de transformarnos en un destino de turismo inteligente”.

Además se refirió a la importancia de dar valor a las artesanías, la cual es, “auténtica y tradicional”, siendo esta de, “una expresión de nacionalidad e identidad de un pueblo, es la herencia cultural propia del pasado”. “En este marco, es que crea el proyecto Feria Virtual de Artesanos, Productores y Diseñadores. Se trata básicamente de una plataforma de e-commerce, que facilita la compra y venta de productos de artesanía auténtica de nuestras artesanías. La Feria Virtual propone desarrollar instrumentos de reactivación económica y nuevos formatos de exhibición y circulación artesanal. La misma se presenta como una nueva propuesta de comercialización de productos y creadores, está desarrollada de tal forma que el público pueda tener un contacto directo con el Artesano, Diseñador o Emprendedor, y pueda, a través de ese vínculo, adquirir no solo artículos que tiene en disponibilidad sino también la posibilidad de personalizarlos”.

La ponencia culminó con un recorrido sobre los distintos acuerdos que mantenemos con Universidades y otras provincias destacando la que se estaba firmando en ese mismo momento entre las provincias que integran el Ente Norte.

La FIDI, que culmina el día de mañana, reúne a empresas líderes, emprendedores innovadores, instituciones, organismos no gubernamentales, profesionales, académicos, prestadores turísticos, influencers, estudiantes, funcionarios públicos de turismo y tecnología de todo el mundo, entre otros actores relevantes del sector.

Catamarca tuvo importantes presentaciones, como fue la apertura de las actividades del pasado martes, donde el Ministro Maubecín se encargó de la misma, y donde además contamos con un Stand Virtual que nos permitió mostrar todos nuestros atractivos turísticos.