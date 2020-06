El Municipio de Valle Viejo asegura que la Corte le dará la razón en el conflicto de poderes

Luego de que el martes, el presidente del Concejo Deliberante presentara ante la Corte de Justicia una acción de conflicto de poderes en contra del Municipio, por el incumplimiento en el giro de fondos de acuerdo al presupuesto del cuerpo, el secretario de Gobierno del Municipio, Rolando Contrera, cuestionó el accionar de los concejales de la oposición.

En relación al presupuesto, el funcionario no dudó en que la Justicia le dará la razón al Ejecutivo Municipal ante la presentación realizada por los ediles opositores. “Los concejales se equivocan. El presupuesto del Concejo Deliberante fue vetado y perdieron la oportunidad para insistir”, apuntó. Esto teniendo en cuenta que en la demanda, las autoridades del Concejo sostienen luego del veto del Ejecutivo, el cuerpo insistió con el presupuesto y la intendenta Susana Zenteno no volvió a vetarlo.

Además, Contrera cuestionóque “los mismos concejales que hoy demandan en la Corte son los demandados por haber violado la Carta Orgánica Municipal al momento de designar autoridades del Concejo”.

Respecto de la decisión de los concejales de no sesionar la semana pasada porque no contaban con los fondos mínimos para el funcionamiento del órgano legislativo, el funcionario municipal aseguró que las autoridades del Concejo Deliberante deben gestionar los fondos, pero que hasta el momento, eso no sucedió. “Si se les envía los fondos, hay que acordar cuánto, la forma y el carácter de la transferencia. Tampoco les va llegar la plata si no hay gestión. Hasta la fecha y desde hace tiempo, no hubo pedido de reunión o intento de diálogo con la intendenta”, señaló.

Sobre una posible suspensión a la intendenta Zenteno, como lo deslizó el concejal radical, Carlos Luján, Contrera consideró que se trata de “expresiones disparatadas que evidencian el grado de vedetismo y desvarío al que pueden llegar. No merecen la atención de quienes con sensatez trabajan día a día”.