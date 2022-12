El oficialismo no alcanzó el quorum y se cayó la última sesión del año

La tensión sigue en aumento en Diputados. El oficialismo intentó lograr este miércoles la última sesión del año y encaró en las últimas horas negociaciones contrarreloj con la oposición para intentar alcanzar el quorum y aprobar una moratoria previsional. A último momento, el Frente de Todos incluyó la reforma de la Ley de Alquileres en el temario, pero Juntos por el Cambio lo consideró una “trampa” y decidió no acompañar. La sesión, finalmente, se cayó.

Luego de la escandalosa sesión del 1 de diciembre, que terminó a los gritos e insultos entre los diputados, sufrió otra “derrota” parlamentaria al no conseguir el quorum necesario de 129 legisladores sentados en sus bancas.

Tampoco bajaron al recinto los diputados de Evolución, un sector del radicalismo de JxC que había amagado con dar quorum en las últimas horas, ni el Interbloque Federal, que integran 8 diputados peronistas y socialistas, ni los bloques libertarios de José Luis Espert y Javier Milei.

La sesión había sido pedida inicialmente por el Frente de Todos para debatir un conjunto de proyectos, entre los que se destacan la moratoria previsional para que puedan jubilarse 800.000 personas que no cumplen con los años de aporte, y la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias. Conferencia de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados

Pasado el mediodía, los presidentes de bloque se encontraron en reunión de labor parlamentaria. El oficialismo propuso incluir el tratamiento de la reforma de la Ley de Alquileres. Pero Juntos por el Cambio no tiene los votos para forzar su propio proyecto de esa reforma y el oficialismo, en cambio, sí hubiera podido aprobar su propio texto, que no modifica en gran medida la ley original. Tras el encuentro, el FdT sumó la iniciativa al temario de la sesión, pero como no logró el quorum no pudo tratarlo.

“Le planteamos al oficialismo la necesidad de consensuar un plan de labor que contuviera leyes que tuvieran que ver con las demandas de la gente postergadas. Sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número suficiente, ampliaron el temario incorporando Alquileres. Hicieron una travesura para ver si con eso podían dividirnos”, dijo Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en conferencia de prensa, mientras el oficialismo esperaba sentado en el recinto.

Ya se vivían momentos de tensión: “¿Se va a sentar a dar quorum o va a sacar fotos en el palco? Ah, haga lo que se le da la gana, pensé que cobraba un sueldo para sesionar”, lanzó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Morau, contra el diputado del PRO Fernando Iglesias.

El oficialismo solo consiguió el acompañamiento del interbloque de Provincias Unidas -rionegrinos y misioneros- del Frente de Izquierda pero, caída la sesión, el Frente de Todos continuó en el recinto con expresiones en minoría para criticar públicamente a la oposición.

“En privado y en público nosotros decimos lo mismo. Si estamos aquí sin quorum es porque nosotros teníamos un acuerdo político para construir el quorum. El bloque de Evolución nos comunicó que no iban poder dar quorum. El consenso y el quorum es una decisión política. El que está acá es porque quiere estar acá sentado. El que no está acá sentado tiene que explicar por qué no está”, dijo Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista.

Evolución es el sector del radicalismo que en Diputados encabezan el cordobés Rodrigo De Loredo y el porteño Emiliano Yacobitti, mano derecha del senador Martín Lousteau, líder del espacio a nivel nacional. El bloque impulsaba el proyecto de creación de universidades y tenía intenciones de bajar al recinto.

Sin embargo, la decisión hubiera generado nuevos cruces dentro en JxC. Tras negociaciones internas y luego de que el oficialismo incluyera la reforma de la Ley de Alquileres en el temario, la bancada opositora resolvió no habilitar la sesión.