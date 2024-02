El oficialismo busca consolidar los acuerdos y sumar más apoyos de cara a la votación en particular

La Cámara de Diputados aprobó este viernes en general la Ley Ómnibus, tras tres días de deliberaciones. Fue por 144 votos a favor y 109 en contra. El tratamiento de la iniciativa se retomará el martes, artículo por artículo. El oficialismo y los bloques dialoguistas deben superar diferencias sobre privatizaciones, el Fondo de Garantía y la coparticipación del Impuestos País, entre otros.

De esta manera, El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, se mostró satisfecho tras la votación en general de la Ley Ómnibus y reconoció que muchos de los diputados que acompañaron el apoyo del oficialismo podrían no hacerlo en todos los artículos del proyecto.

"Trataremos de no convencer que no nos votó, que tal vez no está lejos, y quizás nos acompañan. Y algunos nos van a apoyar", confió Zago. "Hay que seguir hablando con intendentes, con gobernadores y convencerlos", agregó.

Patricia Bullrich confirmó que ya son 18 los detenidos por los disturbios tras la aprobación de la Ley Ómnibus

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que ya son 18 los detenidos por los destrozos en el Congreso tras la aprobación de la Ley Ómnibus.

Bullrich destacó que los últimos detenidos son de nacionalidad chilena, "uno conocido por participar de la destrucción total del país hermano en 2019. ¿Ahora, aquí, haciéndose el fotógrafo mientras incendiaba todo".

"Vamos a ir a fondo en la causa, investigar a cada uno de los involucrados y pedir la expulsión de los dos chilenos partícipes de este desastre", expresó la ministra de Seguridad en su cuenta de X. "El que las hace, las paga", agregó.