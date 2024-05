El oficialismo confía en que la Ley Bases tendrá dictamen esta semana

En medio de la tensión en el Senado por la Ley Bases y el paquete fiscal entre el oficialismo y la oposición, en La Libertad Avanza confían en que los proyectos, finalmente, tendrán dictamen esta semana en comisiones de la Cámara Alta.

Así lo consideraron los senadores de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y Bartolomé Abdala, que además se mostraron optimistas en que los proyectos serán aprobados "en las próximas semanas", aunque reconocieron que tendrán cambios. "Serán pequeños matices", aseguraron en declaraciones a CNN Radio y radio Rivadavia.

Abdala dijo que el bloque de Unión por la Patria, el más crítico de los proyectos impulsados por el Gobierno, tiene "33 votos cerrados", el total de esa bancada, que "no agregaron nuevos respaldos" y que el oficialismo conseguirá "los votos suficientes" para aprobar las iniciativas.

Pese a que el Presidente le dijo que no, la Iglesia espera que el Pacto de Mayo incluya la educación

Por Sergio Rubin. Mientras se demora la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal y, por consiguiente, se especula con una postergación de la firma del Pacto de Mayo -previsto inicialmente para el próximo sábado en Córdoba, en coincidencia con la conmemoración patria-, la Iglesia no pierde la esperanza -especialmente si su rúbrica se demora- que incluya una mención a la educación como pilar fundamental del desarrollo del ciudadano y del país.

No es un anhelo "in pectore", sino que los obispos se lo propusieron al presidente de la Nación -junto con otros tópicos como la salud- durante la visita que sus máximas autoridades le efectuaron en marzo para presentarle formalmente sus saludos, pero no lograron que Javier Milei la aceptara porque les dijo que era una declaración sobre cuestiones estrictamente económicas, reseñadas -como se sabe- en diez puntos.

A los obispos la respuesta no les satisfizo porque consideran que la asunción de un nuevo presidente con las consiguientes expectativas que suscita abre la oportunidad para un compromiso multipartidario más amplio en el que el aspecto educativo sería insoslayable, pero además porque la educación es la mejor forma de combatir la pobreza y potenciar con el tiempo el progreso económico de una nación.