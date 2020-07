El oficialismo confía en lograr un acuerdo y que la oposición autorice la toma de deuda

En la edición del viernes de LA UNIÓN, se informó respecto de los reparos realizados por la oposición al proyecto enviado por el Gobierno, solicitando autorización para tomar crédito público por $ 4.000 millones y emitir Letras del Tesoro por $2.500 millones. La importancia de esta situación radica que, en caso de no lograr el acompañamiento del interbloque opositor, el oficialismo tendría muchas dificultades para aprobar la autorización, ya que se necesita el voto positivo de los dos tercios de los miembros presentes, situación que solo podría darse en caso de que se repita una sesión con la mayoría de la oposición ausente.

Sin embargo, desde el oficialismo no se mostraron alarmados por los planteos opositores, ya que consideran que aún se puede lograr un consenso porque no hay posturas tan distantes. Además, remarcan que la toma de deuda se trata solo de una herramienta que el Gobierno puede utilizar o no.

En diálogo con este medio, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, Ricardo Aredes, respondió a los planteos de los legisladores de la UCR, que cuestionaron que el despacho favorable, emitido en mayoría, no menciona cuáles serán las obras que se financiarán con los créditos que pueda tomar la Provincia. “La crítica que hacen ellos es que, si bien el Ministerio de Hacienda elevó el detalle de las obras, no consta en el despacho de mayoría. Esa misma crítica no condice con el despacho de minoría porque el despacho de minoría tampoco lo dice. Autorizó solo el crédito que se tome del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, pero tampoco consta para qué obras. O sea, la critica porque no están las obras y, en el otro, tampoco están”. remarcó.

Otro de los planteos de la UCR se refiere a que, si bien la Provincia solicitó tomár crédito de $ 4.000 millones, el cupo que le correspondería a Catamarca para tomar deuda del Fondo de Desarrollo Proivncial (creado por el Gobierno para que las distintas jurisdicciones tomen deuda en pesos y a tasa baja) es menor a ese monto.

En este sentido, el diputado y exministro de Hacienda provincial, Aredes, dejó en claro que la autorización para la toma de deuda es algo que realiza todos los años del Gobierno, pero que no necesariamente utiliza esa herramienta. Y puso como ejemplo que durante toda la gestión de la exgobernadora Lucía Corpacci, siempre se solicitó autorización, pero en muy pocas ocasiones se hizo uso de esa posibilidad y, por eso, Catamarca es una de las provincias menos endeudadas del país.

“Desde el 2011, todos los años se pidió para emitir letras del Tesoro y no se la usó, todos los años se solicitó autorización de créditos para obras y solo en el primer año creo que se contrajo, luego uno que otro endeudamiento chico se realizó” remarcó y agregó que Catamarca “hoy es una de las provincias menos endeudadas del país, no tiene crédito en dólares, no tiene complicaciones por créditos contraídos y es una de las provincias que en mejores condiciones se encuentra, no solo por el equilibrio financiero económico que tiene, sino porque no contrajo deudas importantes”.

“La última que contrajo fue las que se dio por el reintegro del 15 % que hizo el ANSES y que fueron a tasas muy bajas y por eso se tomó”, añadió e insistió en que “hoy, el Gobierno pide que le den la herramienta para hacerlo, pero no implica que la vaya a utilizar”.

En esa línea, Aredes explicó que, para poder tomar deuda, la Provincia debe realizar una exhaustiva evaluación, teniendo en cuenta distintos parámetros para definir si se avanza o no y que, además, luego debe presentar una serie de documentación para recién poder endeudarse, por lo que dijo que se trata de un proceso que lleva un tiempo considerable. Por esta razón, indicó que es importante que el Gobierno ya cuente con la autorización porque “hoy, las condiciones de mercado no están dadas (para la toma de crédito), pero pueden cambiar”.

Por último, el diputado oficialista señaló que se seguirá dialogando con la oposición y dijo que, de ser necesario, cuando se trate en el recinto la iniciativa se podrá anexar al proyecto una planilla con el detalle de las obras. “Todo es diálogo. Hay que tratar de que salga un proyecto superador. Puede llegarse a un acuerdo porque no estamos lejos entre las dos opiniones y hay que dialogar hasta que se logre el consenso y recién bajarlo al recinto. Mientras se siga dialogando, no va a bajar al recinto el proyecto”, remarcó.

¿De qué se trata?

Aredes explicó en qué consiste la colocación de letras del Tesoro y la toma del crédito público.

Letras del Tesoro: “La emisión de letras del Tesoro es para cubrir déficit transitorio de caja, son a corto plazo y no son para la realización de obras”.

Crédito público: “La contratación de crédito público es a largo plazo y solo puede ser para inversiones en activos fijos, que pueden ser obras, compras de bienes, maquinaria, etcétera.