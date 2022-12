El oficialismo defendió el Presupuesto y acusó a oposición de pretender instalar una tiranía

Diputados se cruzaron en durante la última sesión, donde se dio tratamiento al proyecto del Presupuesto provincial 2023, la Ley Impositiva y a los presupuestos legislativos.

Las chicanas políticas trascendieron las paredes del palacio legislativo y los cuestionamientos se profundizaron en las redes sociales y en distintas declaraciones a la prensa por parte de los legisladores tanto del oficialismo como de oposición.

En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (Frente de Todos) defendió la media sanción del proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2023 y acusó a oposición de pretender instalar una tiranía.

“En democracia, cuando no se alcanzan consensos que permitan una posición común entre distintas fuerzas políticas ante determinada iniciativa, se define por mayoría. Es de la esencia del sistema democrático en general, y del funcionamiento parlamentario en particular que impere la voluntad de las mayorías. Lo que pretende la oposición, es que siempre se haga lo que la minoría plantea, y si así no sucede, nos tildan de antidemocráticos o autoritarios. En el fondo, pretenden imponer la tiranía de las minorías. Y como no les alcanzan los votos, se ofenden”, manifestó Guerrero en sus redes sociales.

Por parte, la diputada Silvana Carrizo (Juntos por el Cambio) , como parte de la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara Baja, presentó ante sus pares diversas observaciones antes las inconsistencias de la Ley de Presupuesto, finalmente aprobada en la jornada de hoy.

"Es preocupante la manera en que hoy se pretende aprobar el Presupuesto" expuso Carrizo al tiempo de sostener que "se inició hace tiempo una etapa que puede ser peligrosa" considerando que en la medida en que la Cámara de Diputados "sea un convidado de piedra en el proceso presupuestario se le quita transparencia a la gestión pública y, por tanto, se atenta contra la esencia del sistema democrático".

Para Carrizo, la transparencia que hace tanto tiempo se viene reclamando "debe ser genuina en la gestión de gobierno para que los catamarqueños, que deberían ser el sujeto central de la acción del gobierno, estén permanentemente informados sobre el destino que se le da a los recursos que entrega a través del pago de sus impuestos y que en definitiva son de ellos".

Fue en este marco que la Diputada hizo alusión a la importancia de un Presupuesto consensuado y justo, aunque apuntó que hoy el debate de lo proyectado se da con "pautas macroeconómicas que no son reales".

"El presupuesto fue realizado con una pauta inflacionaria del 60% y se espera una inflación aun mayor al 90% para el año 2023 lo que significará que el Ejecutivo dispondrá de una mayor cantidad de dinero adicional" destacó Carrizo quien también expuso su visión sobre Fondos Fiduciarios (Salar del Hombre Muerto) y el porqué deben estar incorporados al Presupuesto si se toma en cuenta la Ley de Administración Financiera.

De acuerdo con parte del articulado "los montos previstos y recaudados por el fideicomiso SHM deberán integrar el presupuesto; de lo contrario se convierten en recursos extrapresupuestarios" expresó la Diputada apuntando que si bien corresponde a un acuerdo, se paga en concepto de canon de agua por lo que debería integrar el presupuesto. "De lo contrario estamos creando una renta paralela ya que recauda impuesto y un ejecutivo paralelo ya que invierte recursos sin autorización legislativa".

Carrizo también hizo alusión a remanentes de ejercicios anteriores, créditos o endeudamiento, obras, el fraude en el cálculo de la cláusula gatillo, la reducción al presupuesto del Poder Judicial.

En cuanto a lo último, precisó que se redujo en un 30% el presupuesto bajo la premisa de equidad salarial, "pero esta reducción fue sin intervención efectiva de ese poder y si hablamos de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, incumplimos nuestra constitución provincial".

"Dónde queda la mejora del servicio de justicia que tanto declamamos cuando en la última sesión se afirmaba vehementemente que está desacreditado ante la sociedad" deslizó Carrizo tras sostener que se aprueban leyes donde se crean juzgados, cámaras, pero no se otorga el presupuesto para que funcionen. "Van a seguir mintiendo, o van a echar culpas a otro poder como hicieron cuando los trabajadores de la salud reclamaban justamente por sus salarios" cargó.

Al respecto, agregó que se habla de salarios equitativos para los empleados públicos de los tres poderes del Estado, "pero cometen fraude en la liquidación de la clausula gatillo".