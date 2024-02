El oficialismo en Diputados analiza dividir la Ley Ómnibus en nuevos proyectos para enviarlo al Congreso

El Gobierno todavía analiza el impacto político del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso y aguarda el regreso del Presidente Javier Milei para definir los pasos a seguir. Al respecto, un legislador clave en el oficialismo aseguró que por estas horas se evalúa dividir el proyecto para facilitar su tratamiento.

El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, expresó este lunes que Milei evaluará junto a su Gabinete dividir “en tres o cuatro leyes distintas” el proyecto de ley “Bases” y enviarlo al Congreso. Además, reiteró que se “confundió” durante su tratamiento en el recinto al desconocer que el retorno del proyecto a comisión haría caer su aprobación en general.

“Primero vamos a evaluar. Tenemos distintos temas de seguridad, justicia, educación y cultura. Se puede mandar de vuelta la ley o dividir en tres o cuatro leyes distintas”, dijo Zago en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó que se analiza “hacer leyes más pequeñas para poder evaluar y discutir en distintas comisiones y avanzar”, aunque remarcó que “eso lo decidirá el Gabinete en su conjunto, cuando llegue el Presidente”.

Lo mismo ocurre con la posibilidad de que algunos apartados sean enviados por Milei como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, no confirmó que vayan a tomar este camino, en más de una oportunidad señaló que “el Presidente va a utilizar todas las herramientas que le habilita la Constitución”.

Sobre el futuro inmediato de la Ley 'Bases' en el Congreso, Zago reiteró que “me confundí en un momento que dije 'no, por el artículo no, en lo general', pero bueno, era volver a foja cero, que vuelva a comisión y la comisión volverá a sacar un dictamen, votar en mayoría y después artículo por artículo”. Y agregó que cuando el Presidente “estaba en Israel” decidió no continuar con el tratamiento en el recinto y ordenó “el retiro de la ley así como venía”.

Además, el jefe de la bancada oficialista recalcó que al oficialismo lo tomó “por sorpresa” que iban a ser votados también “los incisos” de cada artículo porque solo estaba “acordado que votábamos por capítulo y después por artículo”. “No pensábamos que se iban a desmenuzar. De ocho incisos, ya nos habían votado cinco en contra, eso no estaba previsto, no estaba dialogado”, detalló. Y agregó que “por eso decidimos pedir cuarto intermedio”.

Días atrás, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó sobre el proyecto de Ley “Bases” que regresó esta semana a comisión, que el oficialismo siempre supo “cuáles eran los riesgos y qué iba a ocurrir” y descartó que haya habido “inconvenientes o desinteligencias”.

“Si decidiéramos tratar de nuevo el proyecto en el plenario, tendremos que empezar a construir el proyecto de nuevo. Va a ser una decisión política que tomaremos oportunamente”, apuntó. Además, reveló que en la previa a la votación en particular “un diputado se sentó” y le dijo “vos tenés 150 diputados que van a acompañar el proyecto”.

Y finalizó: “Cuando llegó la hora de los 150, primaron intereses particulares. Atacaron la esencia del proyecto y una ley mala no sirve. La ley es lo que prometió el Presidente que iba a hacer y es lo que votaron los argentinos”.